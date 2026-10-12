Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 13 ottobre: Odile e Matteo sono ai ferri corti

Nuovi equilibri sentimentali e vecchie tensioni tornano al centro de Il Paradiso delle Signore 11, in onda martedì 13 ottobre su Rai 1. A Villa Guarnieri Marta decide di mettere da parte almeno per un momento i contrasti con Adelaide, mentre alla GMM la nuova strategia commerciale apre un fronte decisamente più personale. A pagarne le conseguenze potrebbero essere soprattutto Odile e Matteo, sempre più divisi dalle scelte delle rispettive aziende.

Intanto Mimmo continua a fare i conti con i suoi sentimenti per Agata e una nuova occasione professionale non sembra sufficiente a distrarlo. Al Paradiso, invece, le Veneri si accorgono delle difficoltà di Concetta e non restano a guardare. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata di lunedì 12 ottobre de Il paradiso delle signore, la GMM cerca una strada per uscire dal momento complicato che sta attraversando. Iacopo propone di puntare su un prêt-à-porter più popolare, una svolta pensata per rilanciare l'azienda ma che porta con sé un problema non da poco: la nuova linea rischia infatti di entrare in diretta concorrenza con il Paradiso. Una scelta commerciale che apre quindi un nuovo terreno di scontro e che coinvolge inevitabilmente anche Odile.

A Villa Guarnieri, intanto, Umberto torna a pensare alla verità sulla paternità di Odile. Vorrebbe rendere pubblica la notizia, convinto che sia arrivato il momento di smettere di nasconderla, ma in famiglia non trova il sostegno che sperava. La questione resta quindi sospesa e continua a creare tensione.

Anche Riccardo ha qualcosa da proteggere. Dopo essersi lasciato sfuggire involontariamente una confidenza con Diana, le chiede espressamente di non raccontare nulla a nessuno, segno che quanto rivelato potrebbe avere conseguenze piuttosto delicate.

Lia, invece, non rinuncia alla ricerca di suo padre e decide di chiedere aiuto a Matteo, coinvolgendolo sempre di più nella sua vicenda personale. A casa Amato le preoccupazioni sono di tutt'altro tipo: Mimmo nasconde una lettera di Agata, incapace di affrontare fino in fondo ciò che prova per lei, mentre Concetta confessa a Ciro di aver perso i preziosi prototipi di Botteri. Come se non bastasse, Carla è ormai pronta allo scontro e prepara la sua offensiva contro Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 13 ottobre

Odile

Martedì 13 ottobre Marta decide di superare il risentimento nei confronti di Adelaide. La situazione di Riccardo la preoccupa abbastanza da spingerla a rivolgersi proprio alla contessa, alla quale chiede di intervenire per aiutarlo. Un gesto tutt'altro che scontato, considerando i rapporti tesi tra le due donne, ma Marta sembra disposta a mettere da parte l'orgoglio pur di trovare una soluzione.

Mimmo, invece, è completamente assorbito dalla lettera di Agata. Le sue pene d'amore tornano a tormentarlo e nemmeno una proposta di lavoro riesce a scuoterlo: quando Rebecca gli offre una nuova opportunità, lui decide infatti di rifiutare. I sentimenti per Agata continuano così ad avere un peso importante sulle sue scelte.

Al Paradiso le Veneri si rendono conto che Concetta è in seria difficoltà e si mobilitano per darle una mano. Il gruppo trova una soluzione per aiutarla a uscire dall'impasse, confermando ancora una volta la forte solidarietà che lega le ragazze del grande magazzino.

Il fronte più delicato, però, resta quello della GMM. Il progetto di puntare sul prêt-à-porter mette Odile in una posizione sempre più scomoda rispetto a Matteo. Gli interessi delle due aziende iniziano a scontrarsi e una questione nata sul piano professionale finisce per insinuarsi anche nella loro relazione. Per la coppia si apre così un momento complicato, in cui lavoro e sentimenti diventano sempre più difficili da tenere separati.