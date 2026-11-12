Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 13 novembre: il momento delicato di Lia, Riccardo confessa tutto

Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore 11, la soap di Rai 1 che ogni pomeriggio racconta gli amori, i segreti e le vicende dei protagonisti del grande magazzino milanese. La puntata di venerdì 13 novembre, in onda straordinariamente alle 15.20, mette nuovamente al centro Riccardo e il suo difficile rapporto con gli psicofarmaci. Dopo aver promesso a Marcello di affrontare il problema, il giovane fa una confessione che cambia le carte in tavola.

Nel frattempo, le Veneri si organizzano per festeggiare il compleanno di Mirella, mentre Lia si prepara a condividere con la madre una notizia importante. E anche per Mimmo le cose si complicano, proprio quando sembra aver trovato una certa sintonia con Rebecca. Tutti i dettagli nelle anticipazioni.

Riassunto della puntata precedente

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata di giovedì 12 novembre de Il paradiso delle signore, Carla ha cercato una soluzione per organizzare la mostra dedicata ai Corsi al Circolo. Rebecca, infatti, non intende concedere il proprio consenso e la donna ha deciso di rivolgersi a Umberto, nella speranza che il suo intervento possa sbloccare la situazione.

Intanto, Mimmo e Michelino si dedicano ai preparativi per il compleanno di Mirella. I due scelgono un luogo speciale in cui realizzare una torta per lei, dando vita a un momento tenero e pieno di complicità.

Sul fronte professionale, l'intervista di Rossini contribuisce a migliorare i rapporti tra la GMM e il Paradiso, favorendo un clima più sereno. Anche Roberto e Iacopo hanno occasione di trascorrere del tempo insieme e approfondire la loro conoscenza.

La situazione più delicata riguarda però Riccardo. Marcello scopre cosa si nasconde dietro l'uso degli psicofarmaci e ascolta le ragioni del giovane. Decide quindi di rispettare la sua riservatezza, ma gli pone una condizione precisa: deve impegnarsi seriamente in un percorso di disintossicazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 13 novembre

Nella puntata di venerdì 13 novembre, Riccardo ammette con Marcello di aver assunto nuovamente delle pillole. Una confessione difficile, soprattutto dopo la promessa fatta il giorno precedente. Barbieri comprende quanto sia complicata la situazione e si rende conto che la sua vicinanza, per quanto importante, non basta ad affrontare un problema di questa portata. Riccardo ha bisogno di un sostegno che vada oltre l'aiuto di un amico.

Nel frattempo, al Paradiso si respira un'atmosfera decisamente più allegra. Le Veneri vengono a sapere che Mirella desidera trascorrere il compleanno al lago insieme a Michelino. Le colleghe, però, hanno in mente qualcosa di diverso: organizzano un piccolo stratagemma per convincerla a passare dalla Caffetteria il giorno successivo, dove intendono farle una sorpresa.

Per Mimmo, invece, arriva un momento piuttosto spiacevole. Il ragazzo sta chiacchierando piacevolmente con Rebecca quando compare Filippo. Il suo arrivo cambia subito l'atmosfera e Burgio finisce per sentirsi escluso dalla conversazione.

Infine, anche Lia deve affrontare una questione familiare delicata. La ragazza decide che è arrivato il momento di parlare apertamente con sua madre e rivelarle che suo padre si trova a Milano. Una verità importante, che Lia non vuole più tenere nascosta.