Il padre della sposa: Enrique Murciano nel cast del remake della commedia

Il remake del film Il Padre della Sposa avrà tra i propri interpreti anche Enrique Murciano.

L'attore, che recentemente ha fatto parte del cast della serie Step Up, sarà quindi coinvolto nel progetto cinematografico prodotto da Warner Bros e Plan B.

La nuova versione della commedia Il padre della sposa sarà scritta da Matt Lopez e racconterà ancora una volta la storia di un padre che deve fare i conti con l'imminente matrimonio della figlia, appartenente a una famiglia cubano-americana.

Enrique Murciano, recentemente nel cast del film Tell Me Your Secrets, avrà la parte di Junior, il cugino del personaggio interpretato da Andy Garcia. L'uomo ha divorziato quattro volte e conosce tutto di matrimoni e unioni.

Dede Garner e Jeremy Kleiner saranno i produttori del film per conto di Plan B Entertainment. Alla regia della nuova versione del cult Il padre della sposa ci sarà Gaz Alazraki. Gloria Estefan avrà la parte della madre della giovane che sta per sposarsi. Andy Garcia avrà la parte dell'uomo che deve affrontare l'imminente matrimonio della figlia, oltre a fare i conti con una famiglia numerosa e complicata. La parte della sposa è stata affidata all'attrice Adria Arjona.

Secondo alcune anticipazioni emerse online, il lungometraggio sarà maggiormente in linea con l'atmosfera e le caratteristiche del film con protagonista Spencer Tracy, ritornando un po' alle origini della storia, che ha ispirato anche una commedia con Steve Martin negli anni '90.