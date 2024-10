Il New Jersey ospiterà il primo SummerSlam di due notti nel 2025

WWE, parte di TKO Group Holdings (NYSE: TKO), e la New Jersey Sports and Exposition Authority (NJSEA) hanno annunciato oggi che il MetLife Stadium del New Jersey ospiterà il primo SummerSlam in due serate, sabato 2 e domenica 3 agosto 2025.

In attesa della data di vendita generale dei biglietti per SummerSlam 2025, che sarà annunciata in seguito, i fan possono registrarsi ora per ricevere un'esclusiva offerta di prevendita visitando il sito https://www.wwe.com/summerslam-2025-presale.

"Il governatore del New Jersey Phil Murphy e l'intero team della NJSEA sono stati partner fenomenali, ospitando diversi grandi eventi UFC negli ultimi anni, tra cui il record di UFC 302 a giugno", ha dichiarato Peter Dropick, vicepresidente esecutivo di TKO per lo sviluppo e le operazioni degli eventi. "Siamo entusiasti di riportare la WWE nel New Jersey con la prima edizione di due serate di SummerSlam al MetLife Stadium".

Il grande successo di SummerSlam

SummerSlam 2024 al Cleveland Browns Stadium ha attirato una folla di 57.719 fan, generando il più grande incasso di qualsiasi evento - al di fuori di WrestleMania - nella storia della WWE. Inoltre, SummerSlam 2024 ha stabilito i record di sempre per quanto riguarda gli spettatori, le sponsorizzazioni, il merchandising e i social media.

La NJSEA è stata creata nel 1971 e gestisce l'iconico complesso sportivo del MetLife, che ha intrattenuto milioni di visitatori da tutto il mondo. L'enorme polo sportivo e di intrattenimento ha ospitato al MetLife Stadium numerosi eventi di livello mondiale, tra cui WrestleMania 29, WrestleMania 35, il Super Bowl XLVIII, una semifinale e una finale di Copa America e i concerti dei più grandi nomi dell'industria dello spettacolo, come Bruce Springsteen, i Rolling Stones e Taylor Swift. Il MetLife Stadium ospita i New York Giants e i New York Jets della NFL e sarà l'impianto della finale della Coppa del Mondo FIFA™ nel 2026.

La programmazione della WWE viene trasmessa in circa 165 paesi in 25 lingue. Sui social media, la WWE ha più di 365 milioni di follower, fa tendenza su X per 52 settimane all'anno, ha più di 100 milioni di iscritti su YouTube e ha più follower su TikTok di qualsiasi altra lega sportiva statunitense.

I SummerSlam Priority Pass saranno disponibili presso On Location e daranno ai fan la possibilità di essere a bordo ring per ogni momento esaltante, compresi i posti a sedere premium, l'ospitalità pre-show con le apparizioni delle Superstar WWE, le opportunità di foto a bordo ring e molto altro ancora. Per effettuare un deposito o iscriversi all'esclusivo accesso alla prevendita, visitare il sito https://onlocationexp.com/summerslam.