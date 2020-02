Il Mostro di Firenze, un film in arrivo: la "storia definitiva" di Michele Giuttari

Sarà Brando De Sica il regista del film sul Mostro di Firenze basato sull'ultimo libro di Michele Giuttari, ex investigatore della Squadra Mobile di Firenze a capo delle indagini che portarono alla condanna dei "compagni di merende" e di Pietro Pacciani, il contadino ritenuto artefice degli omicidi.

Furono 8 le giovani coppie uccise nei dintorni di Firenze fra il 1968 e il 1985. La vicenda divenne un caso mediatico internazionale per i suoi risvolti inquietanti e per le innumerevoli speculazioni di cui fu oggetto. Michele Giuttari giocò un ruolo centrale all'interno delle indagini. "Sarà la storia definitiva del Mostro di Firenze che è molto più di quella che è uscita dalle aule dei tribunali. La giustizia ha un suo linguaggio e un suo codice che pongono argini di narrazione, la letteratura e il cinema possono andare oltre e più a fondo." ha spiegato l'ex investigatore in occasione del "Premio internazionale giuridico scientifico Falcone e Borsellino", dove ha ricevuto il riconoscimento Letteratura noir. "Sono molto soddisfatto, questa è la mia quarta vita. Dopo quella da investigatore, ci sono quella da scrittore, avvocato e ora sceneggiatore."

Ancora non si hanno date certe, ma Brando De Sica e Michele Giuttari confermano che sono attualmente a lavoro sul film, un lungometraggio noir per il cinema.

In passato, quando i delitti del Mostro di Firenze erano ancora un argomento "caldo" sulle prime pagine dei quotidiani, furono realizzati dei film sulla vicenda - tra cui uno di Cesare Ferrario e L'assassino è ancora tra noi, di Camillo Teti. In tempi recenti invece, i delitti del Mostro sono stati raccontati in una miniserie Fox Crime con Ennio Fantastichini.