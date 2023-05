Il mio grosso grasso matrimonio greco 3: Nia Vardalos e John Corbett tornano nel trailer del nuovo film

Terzo capitolo per la "saga" con protagonisti Nia Vardalos e John Corbett Become, con la prima anche regista.

Focus Features ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale de Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, che vedrà il ritorno di Nia Vardalos e John Corbett nei panni dei due personaggi che il pubblico di tutto il mondo ha tanto amato.

Nia Vardalos, oltre che sceneggiatrice di questo terzo film della saga, è anche regista e nel cast troviamo anche Louis Mandylor, Elena Kampouris, Maria Vacratsis, Andrea Martin, Gia Carides, Joey Fatone e Lainie Kazan. Un paio di volti nuovi si sono aggiunti al cast, tra cui Elias Kacavas e Melina Kotselou. Dopo la morte di Michael Constantine, che interpretava Gus, il padre di Toula, avvenuta nel 2021, il terzo film renderà omaggio all'attore scomparso.

L'originale Il mio grosso grasso matrimonio greco è stato presentato nel 2002 ed è diventato la commedia romantica di maggior incasso di tutti i tempi, guadagnando un totale di 368 milioni di dollari in tutto il mondo nel corso di quasi un anno solare di programmazione al cinema. Questo vero e proprio fenomeno è stato seguito da una nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Il primo film era basato sul monologo teatrale della Vardalos, che poi ha interpretato e adattato per il cinema. Fotoula "Toula" Portokalos (Vardalos), una giovane donna greco-americana, si innamora del non greco Ian Miller (John Corbett), incontrando la ferma opposizione della sua grande famiglia greca. Nonostante tutto, Toula decide di sposarlo. Mentre Toula e Ian organizzano il loro matrimonio, i due convincono lentamente e in modo esilarante il clan Portokalos ad accettare Ian e le loro imminenti nozze.

Il secondo film era arrivato nelle sale nel 2016 per la regia di Kirk Jones.

Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 uscirà l'8 settembre 2023 nelle sale americane.