Il migliore dei mondi: Maccio Capatonda in un mondo senza smartphone nel trailer del nuovo film

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer de Il migliore dei mondi, terza regia dell'attore e comico Maccio Capatonda, che debutterà sulla piattaforma digitale il prossimo 17 novembre.

La premessa della pellicola, la terza per Maccio Capatonda dopo Italiano medio e Omicidio all'italiana, è molto semplice: un uomo si risveglia dopo un incidente in un mondo in cui il progresso tecnologico si è fermato alla fine degli anni '90, quindi non ha mai visto la comparsa degli smartphone e di tutto quello che è venuto dopo.

Sinossi: Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio in un mondo analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni '90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto si trasforma inaspettatamente in un'avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé.

All'interno del filmato, c'è anche il nuovo brano di MYSS KETA, intitolato Condannata a danzare.

Maccio Capatonda condivide la regia con Danilo Carlani e Alessio Dogana, mentre nel cast è presente anche Pietro Sermonti, stella di Boris e del franchise di Smetto quando voglio.