Il metodo di Phil Stutz, su Netflix in streaming da oggi

Il metodo di Phil Stutz, diretto dall'amico e paziente Jonah Hill, è il film documentario in arrivo oggi 14 novembre 2022 su Netflix in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Phil Stutz è uno degli psichiatri più noti al mondo. Nel corso di quarant'anni ha aiutato innumerevoli pazienti, tra cui creativi e imprenditori di fama mondiale, inclusi molti scettici della terapia. Diretto dall'amico e paziente Jonah Hill, il film analizza la vita di Stutz e mostra al pubblico come eseguire i suoi noti esercizi di visualizzazione chiamati "metodi".

Quando Hill si sottopone a un'insolita sessione con Stutz che ribalta la tipica dinamica medico-paziente, i "metodi" prendono vita in un'esperienza divertente e vulnerabile, ma anche terapeutica. Utilizzando candide discussioni sui percorsi mentali personali sia di Stutz sia di Hill e tramite battute leggere tra due amici di generazioni diverse, la pellicola presenta i "metodi" sotto una luce straordinaria e il percorso verso la salute mentale in maniera accessibile a tutti, che stiano realmente cercando aiuto o meno.