Il metodo Biden: stasera su Rai1 il documentario sul nuovo Presidente degli Stati Uniti

Stasera su Rai1, in seconda serata alle 23:45, va in onda Il metodo Biden, affascinante biografia dell'uomo che ha sfidato - e vinto - il presidente uscente Donald Trump, a poche ore dall'insediamento come nuovo Presidente degli Stati Uniti e pochi giorni dopo il drammatico assalto al Campidoglio.

Il documentario, diretto dal pluripremiato regista statunitense Michael Kirk, analizza il metodo Joe Biden a cominciare dalla difficile infanzia: la balbuzie, il trauma del bullismo che lo portano a sviluppare una formidabile capacità di resilienza, qualità preziosa in tutte le tappe della sua vita e della sua carriera. L'amore per la politica e l'empatia per le persone: la sua strategia vincente, come dimostra la scelta di candidare la senatrice Kamala Harris alla vicepresidenza dopo una scaramuccia polemica tra i due. Affascinato dai Kennedy, a cui si ispira, a 30 anni Biden diventa senatore. Ha una famiglia perfetta quando una tragedia sconvolge la sua vita.

Il documentario ripercorre le tappe della sua vita e della campagna in cui Biden riesce a ricompattare l'opinione pubblica sfidando l'aspra reazione dei movimenti estremisti che pochi giorni fa hanno preso d'assalto il Campidoglio.

A introdurre il documentario, l'esperta di politica estera Monica Maggioni, con la sua riflessione sull'epoca Biden e su ciò che potrà rappresentare per il popolo americano e per il mondo intero. "La grande attualità incrocia l'analisi precisa e dettagliata di un grande documentario: una nuova chiave di lettura sulla realtà americana, sulle forze in campo, sulle ragioni profonde e psicologiche dell'uomo che guiderà gli Stati Uniti" sottolinea Duilio Giammaria, Direttore di Rai Documentari.