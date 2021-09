Il Leoncino d'Oro alla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

I tredici ragazzi del Leoncino d'Oro, i giurati che avranno il privilegio di assegnare il premio, sono ufficialmente sbarcati a Venezia per la 78esima edizione del Festival.

Sono sbarcati al Festival di Venezia i tredici giovani studenti che parteciperanno alla 78ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e assegneranno in qualità di giurati il Leoncino d'Oro, un premio collaterale che nel corso degli anni è diventato uno dei più significativi del Festival.

Gli studenti, selezionati grazie al lavoro annuale del "David giovani", sono da poco maggiorenni, sono grandi appassionati di cinema e provengono da diverse località italiane. Il 10 settembre premieranno il loro film preferito e, grazie a questa meravigliosa iniziativa istituita nel 1989, durante le giornate del festival avranno la possibilità di incontrare di persona registi e attori per discutere con loro le pellicole di quest'anno.

Agiscuola, un'associazione che realizza una serie di attività sul territorio nazionale come proiezioni e progetti educativi, persevera nel suo obiettivo concreto e affascinante: "Avvicinare i giovani al cinema. Compito più complesso e ancora più importante in un periodo di difficoltà che sia il mondo della scuola che quello del cinema devono affrontare."

"È nostra piena convinzione che le associazioni coinvolte nel progetto offriranno il loro importante contributo per fare in modo che possa esistere qualcosa di concreto e importante per il futuro della cultura cinematografica." Ha concluso un rappresentante di Agiscuola.