Il Lato Positivo: Julia Stiles è rimasta "sconvolta" da David O. Russell

Julia Stiles, tra gli interpreti de Il Lato Positivo, ha parlato della sua esperienza sul set con David O. Russell durante le riprese del film, ammettendo di essere rimasta sconvolta da alcune "abitudini" del regista.

68esima edizione dei Golden Globes: Julia Stiles sul tappeto rosso

Nel corso degli anni non sono mancate testimonianze di attori riguardo la loro esperienza lavorativa con David O. Russell, il cui atteggiamento sul set risulterebbe spesso eccessivo. Ai tempi de Le strane coincidenze della vita, ad esempio, il regista si scontrò duramente con Lily Tomlin (come testimonia un video diffuso sul web), mentre durante le riprese di American Hustle arrivò addirittura a far piangere Amy Adams. Per quanto riguarda il film Il lato positivo, invece, è stata Julia Stiles a testimoniare la propria esperienza, molto meno positiva, con il regista statunitense.

Durante un'intervista rilasciata ad AV Club, l'attrice ha spiegato di aver avuto un'esperienza meno traumatizzante rispetto a quelle sopracitate, definendo comunque "irritante" il modo di fare di Russell e spiegando cone lui parli costantemente durante le ripresa, risultando insopportabile. "Non voglio parlare di David O. Russell come regista, ma posso dire che con lui ho imparato molto sulla recitazione, nel bene e nel male per come tratta le persone sul set. Non lo sto giustificando, ma ho imparato molto da lui perché parla costantemente mentre stai girando". L'attrice ha quindi aggiunto: Ti parla mentre reciti o almeno cerchi di recitare. È molto scioccante, mi ha fatto impazzire. Non avevo neanche il tempo di rendermene conto perché lui in quel momento ti abbaiava contro e tu dovevi obbedire o stare ad ascoltare. Mi ha fatto uscire di testa".

Ricordiamo che a gennaio prenderanno il via le riprese del prossimo film di Russell, ancora senza titolo, in cui il regista dirigerà un cast stellare, guidato da John David Washington, Margot Robbie, Michael B. Jordan e Christian Bale. L'opera segnerà il ritorno alla regia di Russell dopo Joy, uscito ormai nel 2015, nel quale ha diretto Jennifer Lawrence, quella che possiamo considerare come la sua musa, viste le precedenti collaborazioni per i film American Hustle ed Il lato positivo.