Il gladiatore II, Fred Hechinger grato per aver recitato con Denzel Washington: "Non l'avrei mai sognato"

L'interprete di Caracalla nel film di Ridley Scott è emozionato per aver condiviso il set con la star premio Oscar.

La star di The White Lotus Fred Hechinger ha recitato nel sequel de Il gladiatore e ha dichiarato quanto sia stato emozionante e impegnativo lavorare al fianco di un mostro sacro della recitazione come Denzel Washington. Hechinger ha interpretato Caracalla, uno dei due sadici fratelli che governavano Roma al tempo in cui è ambientato il film.

Nel film, Fred Hechinger ha portato sullo schermo un leader indisciplinato e sopra le righe, molto ben bilanciato da un gigantesco Denzel Washington nei panni di Macrinus, un ex schiavo con ambizioni di potere. Intervistato da People, Hechinger ha confessato di ritenere un onore recitare al fianco di Washington.

Emozione sul set

"È un grande onore e una gioia immensa. È un attore così profondo e autentico" ha confessato Hechinger "Mi sono lasciato davvero coinvolgere completamente. Sento che le scene erano una cosa sulla carta e poi ci entri ed inizi a recitare, ed emergono elementi nuovi. Tutto è così legato al momento ed è stato così ogni giorno con lui. È semplicemente sempre presente".

L'attore ha raccontato di aver vissuto momenti in cui è rimasto a bocca aperta sul set al fianco di Denzel Washington:"Ci sono i sogni e poi ci sono cose che vanno oltre i sogni, qualcosa che non avresti nemmeno potuto immaginare. Lavorare con lui in questo modo è stato proprio così".

Il ritorno del gladiatore

Il gladiatore II, scritto da David Scarpa e diretto da Ridley Scott, segue le vicende di Lucio Vero (Paul Mescal), costretto ad entrare nel Colosseo dopo che gli imperatori romani conquistano la sua terra. Il film è il sequel de Il gladiatore, kolossal del 2000 diretto sempre da Ridley Scott e con protagonista Russell Crowe.

Nel cast del secondo film, a distanza di ventiquattro anni dall'uscita del primo, troviamo Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Peter Mensah e Derek Jacobi che torna nei panni del senatore Gracco, già interpretato nel primo film.