Il gladiatore, la generosità di Russell Crowe: in aiuto ad uno stuntman ferito sul set

Uno dei ruoli più famosi nella carriera di Russell Crowe è senza dubbio Massimo Decimo Meridio, il comandante delle legioni dell'impero romano divenuto in seguito schiavo e gladiatore nel kolossal di Ridley Scott.

Crowe non ha partecipato al sequel con protagonista la star di Normal People Paul Mescal ma non ha dimenticato il periodo trascorso sul set e nemmeno i colleghi con i quali ha vissuto le lunghe giornate di lavorazione più di vent'anni fa.

L'aiuto allo stuntman

L'attenzione recente di Crowe è stata indirizzata verso la causa dello stuntman Chara Allan, che partecipò alla lavorazione del film, e che ha subito una grave lesione alla gamba cercando di ristrutturare la porta del garage, con il timore che potesse essere necessaria l'amputazione.

Connie Nielsen e Russell Crowe in una scena de Il gladiatore

Un collega ha avviato una campagna GoFundMe, fissando l'obiettivo a 25.000 sterline, per aiutare il collega a permettersi un intervento costoso ma meno invasivo. Alla causa ha partecipato anche Russell Crowe che ha donato la somma di 5.000 sterline, circa 6.336 dollari, e ha utilizzato X per promuovere la campagna.

Il ringraziamento

Chara Allan ha pubblicamente inviato il suo grazie a Russell Crowe per il suo contributo:"È incredibile e mi fa sentire molto umile sapere che Russell Crowe ha donato. Io e Russell ci conosciamo dai tempi de Il gladiatore. In quel film, io ero stuntman e attore. Sono il tipo che urla contro Russell Crowe con una testa mozzata in mano all'inizio del film. Ogni volta che vedo quella scena mi viene la pelle d'oca. È li che io e Russell siamo diventati amici, lo siamo da anni".

Il gladiatore 2 racconta la storia di Lucio Vero (Paul Mescal), che divenuto gladiatore si ritrova a combattere nel Colosseo.