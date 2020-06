Il giovane Montalbano, Ritorno alle origini stasera su Rai1: la trama

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna Il giovane Montalbano, il commissario più amato della TV ma ancora alle prime armi e alle prime indagini, appena arrivato al commissariato di Vigata.

Ritorno alle origini, in onda oggi 15 giugno, fa esattamente quanto il titolo promette: fin dalla trama, la puntata riavvolge il nastro per portare lo spettatore ai primi anni di Montalbano al Commissariato di Vigata e agli inizi della sua carriera nelle forze dell'ordine in Sicilia. Sono i tempi in cui si costruiscono e si stringono i legami tra colleghi e in cui Salvo, ancora un po' spaesato, prende le prime importanti decisioni che riguardano la sua vita privata. Per il suo carattere difficile, per il suo innato bisogno di autonomia e solitudine, Salvo tronca la relazione con Mery, la sua fidanzata fin dai giorni di Mascalippa. E proprio mentre sta metabolizzando la fine di quest'amore arriva Mimì Augello, il nuovo vicecommissario, donnaiolo incallito e impenitente. All'inizio tra i due i rapporti sono difficili avendo due caratteri molto diversi e la situazione si fa ancora più tesa quando Augello mette gli occhi su Livia, una ragazza entrata nella vita di Montalbano per via di un caso difficile su cui si trova a indagare

Ad affiancare Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi e con Sarah Felberbaum nei panni di Livia.