Il Giardino dell'Eden di Pamela: Pamela Anderson dal 7 novembre è la protagonista della serie in onda su Cielo

Pamela Anderson, sex symbol senza tempo, è al centro di Il Giardino dell'Eden di Pamela, in prima visione, su Cielo, dal 7 novembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.45.

La serie segue l'iconica star mentre si lascia alle spalle la sua vita a Hollywood per tornare nei luoghi d'infanzia sulla costa dell'isola di Vancouver.

In questo bellissimo paesaggio bucolico canadese, un meraviglioso eden immerso nel verde, Pamela intraprende un massiccio restauro della proprietà di sei acri ereditata dalla nonna e lasciata in disuso da anni. Un progetto di questa portata e così ambizioso, tra problemi di budget e tempo, mette a dura prova la pazienza e la vita personale di Pamela, mentre cerca di rimanere concentrata sul suo sogno: abbracciare il passato della famiglia e realizzare il suo progetto per il futuro.

La passione di Pamela per il design e l'arredamento e il suo talento per il rinnovamento degli spazi la spinge a ridisegnare la proprietà di fronte al mare, che comprende tre aree principali: la Roadhouse, la Boathouse e la Cabin. Per ciascuno di questi ambienti Pamela ha un piano ben preciso e una tabella di marcia definita. Spera di finire la Boathouse, il fiore all'occhiello della proprietà, prima delle vacanze natalizie, per farla diventare un capolavoro architettonico. Per realizzare il suo progetto Pamela ha ingaggiato una talentuosa squadra di architetti, imprenditori edili, costruttori e designer, e si è anche avvalsa anche dell'aiuto dei genitori e del figlio.

Nella prima puntata, dal titolo "I Love Laundry!", Pamela e il suo dream team cominciamo con un piccolo ma essenziale progetto: trasformare la cantina della Roadhouse in una funzionale lavanderia. Mentre è tutto pronto per la demolizione, Pamela fa un viaggio nei ricordi, che riaffiorano attraverso tutti i vestiti e le 600 paia di scarpe indossate nella sua vita hollywoodiana, "cimeli" che sono rimasti custoditi nella cantina per anni.