Il Filo Rosso, oggi su Rai 2: gli ospiti di Paola Perego

La tramissione Il Filo Rosso, condotta da Paola Perego, torna oggi sabato 9 gennaio con il settimo episodio di cui sono stati rivelati gli ospiti, che comprendono anche Elisa Isoardi.

Lo show propone agli spettatori racconti d'amore, storie di legami proondi e indissolubili, memorie lontane ma incancellabili.

Il Filo Rosso torna quindi alle ore 14.00 su Rai 2 e ad aprire l'appuntamento con Paola Perego sarà un racconto della memoria: quello del legame con una nonna indimenticabile, ovvero la Sora Lella, che verrà fatto rivivere attraverso gli aneddoti, i ricordi divertenti e commoventi di Mauro e Simone, due dei suoi quattro nipoti dando così spazio alla storia di una famiglia, ma anche un pezzo della storia di Roma.

La seconda è invece una storia tutta al femminile: Bruna, Cristiana, Carlotta e Cecilia sono una nonna, una figlia e due nipoti e si definiscono le quattro moschettiere. Vivono insieme e non sanno cosa significhi mollare. Sono l'una la forza dell'altra e, sempre insieme, hanno affrontato e superato le tante avversità che la vita ha messo loro davanti.

L'ospite speciale della puntata sarà invece Elisa Isoardi, che racconta il legame non di sangue, ma di cuore che la lega a zia Gabriella. Elisa e Gabriella vivono insieme da un po' e, anche se non sono parenti, si vogliono molto bene e si prendono cura l'una dell'altra. Le loro anime sole un giorno si sono incontrate e hanno deciso di non lasciarsi più. Con racconti teneri e divertenti e un dolce preparato insieme, le due donne ricorderanno agli spettatori quanto sia bella e preziosa l'unione fra due generazioni che possono ancora darsi tanto.

Il filo rosso, condotto da Paola Perego, è un programma di Tonino Quinti e Paola Perego e di Nicola Lorenzi e Serena Costantini, scritto con Ivo Pagliarulo, Veronica Salvi, Fabrizio Silvestri, Alessandro Venditti, con la collaborazione di Carlotta Ercolino. Produttore esecutivo Manuela Madonna. Regia di Flavia Unfer.