Il figlio del cimitero: Marc Forster regista del film tratto dal libro di Neil Gaiman

Il libro Il figlio del cimitero di Neil Gaiman diventerà un film prodotto per Disney e alla regia ci sarà Marc Forster.

Il filmmaker sarà inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con Renée Wolfe e Gil Netter.

La sceneggiatura dell'adattamento di Il figlio del cimitero è stata scritta da David Magee.

Il romanzo è stato pubblicato nel 2008 e ha vinto numerosi premi, tra cui l'American Newberry Medal.

Tra le pagine dell'opera di Neil Gaiman si racconta la storia di Nobody "Bod" Owen, un ragazzino che viene cresciuto dai fantasmi e dalle creature sovrannaturali di un cimitero, tra cui il custode del cimitero Silas, dopo che la sua famiglia è stata uccisa.

Marc Forster ha già collaborato più volte con la Disney e recentemente aveva firmato Christopher Robin, il film live-action dedicato al simpatico orsetto con star Ewan McGregor.

Il filmmaker ha recentemente realizzato White Bird, di cui era produttore e regista, sequel di Wonder. Il progetto è scritto da R.J. Palacio e ha come star Helen Mirren e Gillan Anderson. Forster è inoltre al lavoro su A Man Called Otto, con star Tom Hanks.