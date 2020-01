Il Duce: la vita di Mussolini raccontata in un nuovo film

La storia vera del diplomatico Richard Washburn Child sarà alla base del film Il Duce, scritto da Arash Amel (Private War) e, per ora, senza un regista coinvolto nel progetto.

Il lungometraggio seguirà quello che accadde allo scrittore quando divenne ambasciatore in Italia, dopo aver aiutato Warren Harding a vincere le elezioni. Il Duce mostrerà il suo interesse nei confronti del fascismo, ottenendo poi un lavoro come capo della propaganda e aiutando Benito Mussolini a organizzare la Marcia su Roma.

Child si trovò poi alla guida del Saturday Night Post, dove vennero pubblicati molti articoli a favore del politico italiano, e accettò di essere il ghost writer dell'autobiografia del Duce.

Il produttore Jeffrey Soros ha spiegato: "In pratica ha aiutato a creare un mostro e poi non ha potuto rimettere il genio nella bottiglia. Si tratta di parlare di leader come lui, che abbiamo visto in tutto il mondo, come in Ungheria e Brasile. Si tratta di una prospettiva affascinante per raccontare la vita di Mussolini".