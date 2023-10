Il contadino cerca moglie 2023 da stasera su NOVE: chi sono i concorrenti

Torna il docu-reality per contadini single: stasera su NOVE, alle 21:25, prende il via Il contadino cerca moglie 2023. Nella nuova stagione dello show, ancora condotto da Gabriele Corsi, protagonisti saranno quattro contadini e una contadina single provenienti da ogni parte d'Italia sono pronti a mettersi in gioco in cerca di un partner disposto a lasciare i ritmi frenetici della città per trasferirsi in campagna. A Gabriele Corsi spetterà il compito di raccontare i 5 contadini nella ricerca della loro dolce metà.

I concorrenti

Ecco i cinque protagonisti che sono stati selezionati quest'anno:

Giulia , 29 anni di San Pietro ad Lacum, allevatrice di cavalli abruzzese, passa le sue giornate a pulire le stalle e curare i suoi puledri con la madre, che ha costruito la fattoria con maneggio e agriturismo

Davide , 28 anni di Buglio in Monte, un contadino montanaro che dedica la sua vita alle mucche e alla produzione dei formaggi

Filippo , 31 anni di Rosignano Marittimo, un ragazzo toscano energico e risoluto che si definisce testardo, ma romantico

Roberto , 45 anni di Quinzano D'Oglio, conosciuto da tutti come "il gigante buono". Roberto dedica anima e corpo all'attività della sua azienda agricola, ma sente la mancanza dell'amore dopo un divorzio

Gianluca, 28 anni di Nervesa della Battaglia che lavora con vigore e gioia i suoi preziosi vitigni, a bordo dei suoi trattori

Anticipazioni

Nelle prime due puntate ogni contadino conoscerà nella propria fattoria i corteggiatori e le corteggiatrici: dopo questi "primi incontri" vissuti singolarmente, i cinque protagonisti sceglieranno le cittadine e i cittadini da far rimanere e con cui condividere la loro quotidianità.

A partire dalla terza puntata, il programma seguirà parallelamente la vita nelle cinque fattorie, in cui la convivenza sarà governata dai ritmi intensi della vita di campagna, mettendo a dura prova la tenacia e l'adattabilità dei corteggiatori. Tra sfide, colpi di scena, flirt, discussioni, tra i vari pretendenti, i protagonisti de "Il contadino cerca moglie" riusciranno a trovare la persona giusta con cui condividere la vita e le passioni?