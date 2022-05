Il contadino cerca moglie 2022: i protagonisti si presentano stasera sul Nove

L'amore è pronto a sbocciare ne Il contadino cerca moglie 2022, il reality prodotto da Fremantle per Discovery Italia, che stasera sul Nove alle 21:25 offrirà una piccola anteprima della nuova stagione con la presentazione dei protagonisti nella puntata casting.

In attesa di vedere il programma, in onda nell' autunno 2022, scopriremo chi sono i single al centro di questa nuova stagione. Ad accompagnarci in questo nuovo viaggio tra le più belle campagne italiane, torna anche quest'anno Gabriele Corsi: sarà lui a farci conoscere più da vicino gli otto protagonisti, le loro storie, i desideri e soprattutto a tracciare l'identikit dell'anima gemella che stanno ricercando.

I contadini a mettersi in gioco quest'anno saranno:

Dario, agricoltore e allevatore di bovini di razza marchigiana, ha 32 anni e vive nei pressi di Recanati

Lorenzo, 29 anni, dirige l'azienda agricola di famiglia sulle montagne della Val di Pejo in Trentino

Alessandro, 32 anni, produttore di frutta e verdura ad Atzara in Sardegna, uno dei borghi più belli d'Italia

Stefano, 47 anni della provincia di Lecce, meglio noto come "Patata Joe", coltiva con passione patate e ulivi nella sua azienda agricola

Teodoro, 28 anni, nato in Alto Adige, dopo aver vissuto a Firenze ha realizzato il suo sogno, trasferendosi in un casale in Toscana dove coltiva canapa

Enrico, 23 anni, per tutti "Il Nol", allevatore della Val di Fassa, a 15 anni ha comprato la sua prima mucca e da allora non si è più fermato

Michele, 41 anni della provincia di Salerno, dopo aver provato il lavoro in fabbrica ha deciso di ritornare ad una vita più a contatto con la natura e gli animali, creando una sua azienda agricola

Nicolò, 27 anni, vive nelle campagne di Terni dove con determinazione porta avanti la sua azienda agricola.

Ogni contadino avrà modo di fare un appello alle single di città invitandole ad abbandonare la loro vita cittadina e a raggiungerli nelle loro dimore di campagna. Chi guarda da casa ed è pronta a rivoluzionare la propria vita e a buttarsi in una nuova bucolica avventura, non dovrà far altro che scrivere ad uno di loro e, se scelta, potrà vivere un periodo in fattoria e forse trovare l'amore della vita. Sono infatti aperte le candidature su castingdiscoveryplus.it.