Il commissario Montalbano: Par condicio stasera su Rai1 in replica

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio Par condicio, settimo appuntamento con le repliche primaverili dell'amatissimo commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

Al centro della trama di Par condicio c'è un mistero che comincia a svelarsi quando, all'alba, una telefonata sveglia di soprassalto Salvo Montalbano (Luca Zingaretti): in una cava di pietra è stato ritrovato il corpo senza vita di un mafioso.

Tutto lascia pensare che sia ricominciata la guerra fra due clan della zona, ma il commissario non ne è convinto. Contemporaneamente, scompare nel nulla anche Eva, una ragazza ucraina che lavora a Vigata come badante. I due casi non sembrano avere collegamenti, almeno fino a quando Montalbano e il suo team non comprendono un insospettabile legame.

Par condicio è diretta, come tutte le altre puntate, da Alberto Sironi. L'episodio fa parte dei più belli del passato che Rai1 ha scelto per fare compagnia al pubblico della rete con le repliche, fino a mercoledì 22 maggio, sempre in prima serata.

Dove vederlo: Par condicio sarà trasmesso su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere Par condicio nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.