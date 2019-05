Il commissario Montalbano: La Luna di carta stasera su Rai1 in replica

Decimo appuntamento con il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano: stasera su Rai1 alle 21:25 andrà in onda l'episodio La Luna di carta.

Il commissario Montalbano torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con l'episodio La Luna di carta, decimo appuntamento con le repliche primaverili dell'amatissimo commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti.

La trama de La Luna di carta ci restituisce un Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) alle prese con uno spietato caso di omicidio: in una casa alla periferia di Vigata viene ritrovato il cadavere di un uomo. La vittima è Angelo Pardo, un ricercatore medico-scientifico, noto tombeur de femmes. Inizialmente, infatti, la pista seguita è quella passionale, ma per Montalbano c'è qualcosa che non quadra: con l'aiuto di Fazio e Catarella comincia a indagare nel passato dell'uomo. Il caso però si rivelerà più complicato del previsto anche perchè Salvo si ritroverà preso tra due fuochi: due donne, ognuna delle quali potrebbe essere l'assassina.

La luna di carta è diretta, come tutte le altre puntate, da Alberto Sironi. L'episodio fa parte dei più belli del passato che Rai1 ha scelto per fare compagnia al pubblico della rete con le repliche, sempre in prima serata.

Dove vederlo: La Luna di carta sarà trasmesso su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere La Luna di carta nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.