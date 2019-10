Il commissario Montalbano: La danza del gabbiano stasera su Rai1 in replica

Il commissario Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:25 con l'episodio La danza del gabbiano, scelto dalla RAI in questo nuovo ciclo di repliche.

Il commissario Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:25 con La danza del gabbiano, uno degli episodi dedicati al commissario di Vigata in replica scelto dalla RAI per il consueto appuntamento del lunedì, che continua a confermarsi un toccasana per gli ascolti della rete.

L'ispettore Fazio una mattina non si presenta al commissariato e nessuno riesce a rintracciarlo. Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) è preoccupatissimo, crede infatti che abbia intrapreso un'indagine solitaria, e teme il peggio. Seguendo labili tracce, il commissario trova i segni di una sparatoria nel posto dove Fazio si era recato la sera prima. Tremendamente angosciato, non può che concludere che l'ispettore è stato ucciso o catturato. Senza concedersi neppure un minuto di sonno, Montalbano continua le indagini.

La danza del gabbiano è diretta, come tutte le altre puntate de Il Commissario Montalbano, da Alberto Sironi, scomparso all'inizio di agosto. Sarà trasmessa su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere La danza del gabbiano nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.