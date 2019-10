Il commissario Montalbano: La caccia al tesoro stasera su Rai1 in replica

Il commissario Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:25 con La caccia al tesoro, uno degli episodi dedicati al commissario di Vigata in replica scelto dalla RAI per il consueto appuntamento del lunedì. La settimana scorsa Montalbano ha ancora una volta vinto la prima serata con un incredibile 24% di share, tallonato dall'ultima puntata di Temptation Island Vip.

Nella puntata di stasera, 21 ottobre, Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) sarà impegnato in una vera e propria caccia al tesoro ordita da una mente folle. Nell'appartamento di due anziani, conosciuti per essere dei fanatici religiosi e per aver cominciato a sparare all'impazzata sulla folla dal balcone di casa, vengono ritrovate due bambole gonfiabili deturpate. Sarà quello l'inizio di di una caccia al tesoro per il commissario Montalbano, che dovrà essere bravo a decifrare gli indizi contenuti in indovinelli, enigmi e missive anonime. Contemporaneamente sparisce in paese una giovane ragazza, Ninetta, e nella mente di Salvo si fa sempre più strada l'idea che i due eventi possano essere collegati.

La caccia al tesoro è diretta, come tutte le altre puntate de Il Commissario Montalbano, da Alberto Sironi, scomparso all'inizio di agosto. Sarà trasmessa su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere La caccia al tesoro nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.