Il Collegio 9 stasera su Rai 2: alunni, il ritorno di due professori e da quante puntate è composto

Questa sera, lunedì 29 dicembre, debutta in prima serata su Rai 2 alle ore 21:20 la nona stagione de Il Collegio, il docu-reality di Rai Cultura già disponibile da diverse settimane in streaming su RaiPlay. L'edizione 2025 è ambientata nel 1990, un anno simbolo di passaggio tra due epoche e due visioni del mondo: niente smartphone, niente social né iPod, ma walkman, cassette musicali e cuffie con il filo. Un ritorno a un'epoca analogica che mette alla prova una nuova classe di studenti alle prese con metodi educativi del passato.
Chi guida il Collegio: preside e docenti
La voce narrante di questa stagione è quella di Pierluigi Pardo, giornalista sportivo e telecronista DAZN, volto noto anche al grande pubblico per la sua recente partecipazione a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte. Alla guida dell'istituto torna il preside Paolo Bosisio, garante della disciplina e dell'impianto educativo del Collegio. Tornano anche alcuni professori storici, tra cui:
- Andrea Maggi, docente di italiano ed educazione civica
- Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze
Completano il corpo docente:
- David W. Callahan, lingua inglese
- Alessandro Carnevale, arte
- Luca Raina, storia e geografia
Tra le novità di quest'anno, arrivano nuovi insegnanti:
- Giusi Serra, musica
- Lucia Bello, educazione fisica
- Monica Calcagni, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, che accompagna gli studenti in un corso di educazione sessuale, tema centrale nel percorso formativo dell'edizione 1990.
I ragazzi protagonisti dell'esperimento
La classe è composta da 18 studenti, provenienti da diverse regioni d'Italia, pronti a confrontarsi con un'esperienza educativa intensa, fatta di regole severe, studio, convivenza e crescita personale.
-
Azzurra Vincenzi (16 anni, Segrate - MI) - Si definisce senza filtri una ragazza insolente, cura molto il proprio aspetto e non rinuncia a trucco e piastra nemmeno in classe. Bocciata e considerata difficile dagli insegnanti, arriva al collegio come ultima possibilità per cambiare rotta.
-
Benedetto Milazzo (16 anni, Formia - LT) - Sensibile e giusto, trova nella danza la sua massima espressione. Il collegio è una prova di equilibrio tra disciplina e passione.
-
Cristiana Bizzarri (15 anni, Valmontone - RM) - Energica e informata, ama il confronto e le regole, ma tende a essere invadente. La sua sfida è conquistare maggiore autonomia.
-
Diego Premtaj (15 anni, Lecce) - Orgogliosamente secchione, metodico e rigoroso, eccelle nello studio e nel violino. Può scontrarsi con chi prende la scuola alla leggera.
-
Elisa Crotti (17 anni, Milano) - Determinata e combattiva, studiosa e rappresentante di classe, sogna di diventare avvocato. Leader naturale, deve imparare a rallentare.
-
Febe Martellucci (14 anni, Piombino - nata a Pisa) - Creativa e introspettiva, ama scrivere e insegnare. Vive il mondo attraverso le parole e l'immaginazione.
-
Flavio Aversa (15 anni, Zagarolo - RM) - Metallaro istintivo e rumoroso, usa la musica per esprimere una sensibilità profonda che fatica a mostrare. Al collegio dovrà imparare ad ascoltare, non solo a farsi sentire.
-
Jacopo Vacca (17 anni, Ovodda - NU) - Timido e legato alla sua terra sarda, ama la natura e le tradizioni. Il collegio è un grande salto fuori dalla sua comfort zone.
-
Luca Fiore (15 anni, Vasto - CH) - Totalmente dedicato al basket, è riservato nelle relazioni personali. Il collegio può aiutarlo ad aprirsi davvero agli altri.
-
Mariama Mbaye (16 anni, Roma - origini calabresi e senegalesi) - Riflessiva e riservata, difende il proprio spazio e il silenzio. In collegio può imparare a conoscersi più a fondo.
-
Mariafrancesca Romano (15 anni, Napoli) - Forte e dominante, rifiuta le regole e ama competere. Il collegio è una sfida diretta all'autorità.
-
Michelle Pedace (16 anni, Rossano - CS) - Sicura di sé e ambiziosa, sogna di diventare avvocato. Dovrà scoprire che il carisma va accompagnato dal rigore.
-
Mia Martellucci (14 anni, Piombino) - Razionale e sportiva, ama numeri, tennis e cura di sé. È l'opposto complementare della sorella gemella.
-
Nicolas D'Amico (16 anni, Brindisi) - Ambizioso e carismatico, vive per il calcio e l'attenzione degli altri. Il collegio è una prova di autocontrollo e disciplina.
-
Pierangelo Palazzo (16 anni, Castrolibero - CS) - Amante del dialogo e del lusso, curioso ma poco incline allo scontro. Il collegio può ridimensionare le sue certezze.
-
Raoul Pignataro (17 anni, Lecce) - Ribelle e seduttivo, ha un rapporto conflittuale con la scuola e le regole. Il collegio è una possibile svolta educativa.
-
Romana Petrucci (15 anni, Terni) - Schietta e anticonformista, rifiuta le etichette e rivendica la sua autenticità. Porta al collegio grinta e identità.
-
Sandro Di Cillia (16 anni, Roma - Centocelle) - Simpatico e ironico, usa il carisma per evitare responsabilità. Dietro le battute, evita i confronti seri.
-
Simona Trozzola (15 anni, Monza-Brianza) - Indipendente e diffidente, cresciuta contando solo su se stessa. Il collegio la metterà alla prova sul tema della fiducia.
-
Federico Guglielmo Scalia (15 anni, Palermo) - Elegante e fuori dal tempo, ama l'opera lirica e si sente distante dai coetanei. Raffinato, ma solitario.
Quante puntate sono de Il Collegio e dove vederlo in Tv e streaming
L'esperimento sociale andrà in onda da stasera, lunedì 29 dicembre 2025, alle 21.30 su Rai 2. Il docu-reality ci farà compagnia per sei settimane: le 12 puntate andranno in onda con un doppio appuntamento settimanale. Il Collegio 9 sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, dove è già presente l'intera stagione.