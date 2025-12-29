Il Collegio 9 stasera su Rai 2: alunni, il ritorno di due professori e da quante puntate è composto

Questa sera, lunedì 29 dicembre, debutta in prima serata su Rai 2 alle ore 21:20 la nona stagione de Il Collegio, il docu-reality di Rai Cultura già disponibile da diverse settimane in streaming su RaiPlay. L'edizione 2025 è ambientata nel 1990, un anno simbolo di passaggio tra due epoche e due visioni del mondo: niente smartphone, niente social né iPod, ma walkman, cassette musicali e cuffie con il filo. Un ritorno a un'epoca analogica che mette alla prova una nuova classe di studenti alle prese con metodi educativi del passato.

La voce narrante di questa stagione è quella di Pierluigi Pardo, giornalista sportivo e telecronista DAZN, volto noto anche al grande pubblico per la sua recente partecipazione a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte. Alla guida dell'istituto torna il preside Paolo Bosisio, garante della disciplina e dell'impianto educativo del Collegio. Tornano anche alcuni professori storici, tra cui:

La classe è composta da 18 studenti, provenienti da diverse regioni d'Italia, pronti a confrontarsi con un'esperienza educativa intensa, fatta di regole severe, studio, convivenza e crescita personale.

Azzurra Vincenzi (16 anni, Segrate - MI) - Si definisce senza filtri una ragazza insolente, cura molto il proprio aspetto e non rinuncia a trucco e piastra nemmeno in classe. Bocciata e considerata difficile dagli insegnanti, arriva al collegio come ultima possibilità per cambiare rotta.

Benedetto Milazzo (16 anni, Formia - LT) - Sensibile e giusto, trova nella danza la sua massima espressione. Il collegio è una prova di equilibrio tra disciplina e passione.

Cristiana Bizzarri (15 anni, Valmontone - RM) - Energica e informata, ama il confronto e le regole, ma tende a essere invadente. La sua sfida è conquistare maggiore autonomia.

Diego Premtaj (15 anni, Lecce) - Orgogliosamente secchione, metodico e rigoroso, eccelle nello studio e nel violino. Può scontrarsi con chi prende la scuola alla leggera.

Elisa Crotti (17 anni, Milano) - Determinata e combattiva, studiosa e rappresentante di classe, sogna di diventare avvocato. Leader naturale, deve imparare a rallentare.

Febe Martellucci (14 anni, Piombino - nata a Pisa) - Creativa e introspettiva, ama scrivere e insegnare. Vive il mondo attraverso le parole e l'immaginazione.

Flavio Aversa (15 anni, Zagarolo - RM) - Metallaro istintivo e rumoroso, usa la musica per esprimere una sensibilità profonda che fatica a mostrare. Al collegio dovrà imparare ad ascoltare, non solo a farsi sentire.

Jacopo Vacca (17 anni, Ovodda - NU) - Timido e legato alla sua terra sarda, ama la natura e le tradizioni. Il collegio è un grande salto fuori dalla sua comfort zone.

Luca Fiore (15 anni, Vasto - CH) - Totalmente dedicato al basket, è riservato nelle relazioni personali. Il collegio può aiutarlo ad aprirsi davvero agli altri.

Mariama Mbaye (16 anni, Roma - origini calabresi e senegalesi) - Riflessiva e riservata, difende il proprio spazio e il silenzio. In collegio può imparare a conoscersi più a fondo.

Mariafrancesca Romano (15 anni, Napoli) - Forte e dominante, rifiuta le regole e ama competere. Il collegio è una sfida diretta all'autorità.

Michelle Pedace (16 anni, Rossano - CS) - Sicura di sé e ambiziosa, sogna di diventare avvocato. Dovrà scoprire che il carisma va accompagnato dal rigore.

Mia Martellucci (14 anni, Piombino) - Razionale e sportiva, ama numeri, tennis e cura di sé. È l'opposto complementare della sorella gemella.

Nicolas D'Amico (16 anni, Brindisi) - Ambizioso e carismatico, vive per il calcio e l'attenzione degli altri. Il collegio è una prova di autocontrollo e disciplina.

Pierangelo Palazzo (16 anni, Castrolibero - CS) - Amante del dialogo e del lusso, curioso ma poco incline allo scontro. Il collegio può ridimensionare le sue certezze.

Raoul Pignataro (17 anni, Lecce) - Ribelle e seduttivo, ha un rapporto conflittuale con la scuola e le regole. Il collegio è una possibile svolta educativa.

Romana Petrucci (15 anni, Terni) - Schietta e anticonformista, rifiuta le etichette e rivendica la sua autenticità. Porta al collegio grinta e identità.

Sandro Di Cillia (16 anni, Roma - Centocelle) - Simpatico e ironico, usa il carisma per evitare responsabilità. Dietro le battute, evita i confronti seri.

Simona Trozzola (15 anni, Monza-Brianza) - Indipendente e diffidente, cresciuta contando solo su se stessa. Il collegio la metterà alla prova sul tema della fiducia.