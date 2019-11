Il collegio 4: quinta puntata stasera su Rai2

Il Collegio 4 torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la quarta puntata, ancora indietro nel tempo insieme ai protagonisti fino al 1982. L'appuntamento della scorsa settimana ha visto la curva degli ascolti salire ulteriormente, toccando quota 2.584.000 spettatori, per 11.1 punti di share di media. Risultati davvero inattesi per la RAI che ha addirittura conquistato l'attenzione di una fascia d'età - 11/14 anni - non proprio popolosa nelle sue prime serate.

L'episodio in onda oggi, 19 novembre, sarà pieno di sorprese e imprevisti. Il Preside, i docenti e i collegiali ascolteranno il rapporto redatto dall'ispettore scolastico. Il Preside, su tutti, ne rimarrà estremamente contrariato e, per cercare di migliorare la condotta dei propri collegiali e il loro profitto, deciderà di sperimentare il metodo dell'educazione separata. Nella lezione di canto i ragazzi si cimenteranno con un grande successo di Lucio Dalla, mentre in quella di arte le ragazze dovranno imparare ad utilizzare il walkman, oggetto di culto per tutti i ragazzi degli eighties e scopriranno la pittura automatica, un tipo di espressione artistica molto particolare.

Nonostante tutto, il Preside si troverà a dover dirimere una delle liti più feroci mai avvenute all'interno del Collegio tra due studenti. La gita con pernottamento offrirà finalmente l'occasione per cambiare aria e per stabilire un contatto molto diretto con la natura. La sera, infatti, intorno al fuoco, i collegiali si lasceranno andare alle emozioni parlando di felicità. Purtroppo, però, gli umori e le situazioni cambieranno in fretta e i collegiali si troveranno di nuovo a dover affrontare una scelta difficile che rischierà di dividere la classe.

Sarà possibile seguire la nuova puntata de Il Collegio 4 alle 21:20 su Rai2 oppure in diretta sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare gli episodi e le stagioni precedenti nella sezione On demand.