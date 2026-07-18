Il coach dei 2 Mondi: al Giffoni il documentario su Antonio Petillo, ultimo film girato nelle Vele di Scampia

Richiama il celebre appellativo attribuito a Giuseppe Garibaldi, ma racconta una storia diversa di passione e impegno: Il coach dei 2 Mondi, il documentario diretto da Adriano Pantaleo, segue il percorso di Antonio Petillo, allenatore che ha trasformato il basket in uno strumento di educazione e inclusione tra Napoli e l'Africa.

Arriverà domani, domenica 19 luglio, in anteprima mondiale al Giffoni Film Festival, ma possiamo oggi scoprirne il trailer, che anticipa un racconto lungo oltre quarant'anni e attraversa due continenti, dalle periferie del capoluogo partenopeo (è stato l'ultimo film girato nelle Vele di Scampia prima della loro demolizione) fino all'Africa.

Durante la manifestazione, dopo la proiezione e l'incontro con il pubblico, che vedrà protagonisti il regista Adriano Pantaleo e lo stesso Antonio Petillo, il coach guiderà anche un training camp dedicato ai giovani cestisti nell'Arena di Giffoni.

Antonio Petillo, il coach che ha scelto il basket come missione educativa

Antonio Petillo a Nairobi con un gruppo di ragazzi

Al centro de Il coach dei 2 Mondi c'è il percorso umano e professionale di Antonio Petillo, classe 1959, che ha iniziato la propria attività all'Istituto Don Guanella di Miano utilizzando la pallacanestro come linguaggio educativo per accompagnare centinaia di ragazzi nella crescita personale.

Nel corso degli anni Petillo ha raggiunto importanti risultati sportivi, arrivando anche ai massimi livelli della pallacanestro italiana, ma ha scelto di mettere il basket al servizio della formazione dei giovani nelle realtà più fragili. Per lui il campo non è mai stato soltanto uno spazio di competizione, ma un luogo dove trasmettere disciplina, responsabilità, rispetto e fiducia.

"Attraverso il basket cerco di far capire ai ragazzi che cos'è la vita", racconta lo stesso Petillo, sintetizzando il senso di un percorso che ha portato il coach a costruire relazioni e opportunità attraverso lo sport.

Frutto di oltre tre anni di lavorazione tra Napoli, Kenya e Zambia, il documentario accompagna Antonio Petillo nel suo quotidiano. Alternando immagini d'archivio, testimonianze e riprese realizzate nei luoghi della sua storia, Adriano Pantaleo costruisce un racconto che supera i confini del documentario sportivo e restituisce il percorso umano di un allenatore capace di lasciare un segno ben oltre il campo da gioco.

L'ultimo film girato nelle Vele di Scampia

Uno degli elementi più significativi del documentario è il suo legame con le Vele di Scampia. Il Coach dei 2 Mondi è infatti l'ultima opera cinematografica realizzata all'interno del complesso prima della demolizione, consegnando alla memoria uno dei luoghi, nel bene e nel male, più riconoscibili del Paese attraverso un racconto diverso da quello abitualmente associato al quartiere.

Il film restituisce una prospettiva alternativa su Scampia, allargandola alle periferie del mondo, concentrandosi sulle persone che ogni giorno costruiscono comunità, relazioni e futuro attraverso l'educazione e lo sport.

Realizzato senza contributi pubblici, il film diretto da Adriano Pantaleo racconta così una storia che supera i confini dello sport: non soltanto il percorso di un allenatore, ma quello di un educatore che ha scelto di dedicare la propria esperienza alla crescita degli altri.

Prodotto da Terranera e Verteego, in associazione con Percettiva e in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, Il Coach dei 2 Mondi è prodotto da Andrea Bonelli, Francesco Di Leva e lo stesso Adriano Pantaleo.