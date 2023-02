Il clan dei marmocchi: torna la rassegna cinematografica per i più piccoli al Cinema Arlecchino di Milano

Cinema, storie e magia per i più piccoli al Cinema Arlecchino on la rassegna di film a loro dedicata, gli appuntamenti dal 5 al 26 marzo.

Il Clan dei Marmocchi a cura di WANTED CLAN torna con la consueta rassegna per i più piccoli anche nel mese di marzo e porta ogni domenica alle ore 11:00 nello storico Cinema Arlecchino di via San Pietro all'Orto tanto cinema, storie appassionanti e magia allo stato puro. Al centro della rassegna, una variegata serie di film dedicati a bambini e bambine di diverse fasce di età: classici da gustare come nuovi o da assaporare in compagnia di amici e amiche - e perché no, di nonni e genitori.

Ad aprire la rassegna il 5 marzo è l'antologia de LA PANTERA ROSA, il mitico personaggio animato ideato negli anni '60 da Isadore "Friz" Freleng. Si prosegue il 12 marzo con le avventure dei buffi extraterrestri protagonisti della serie tv per l'infanzia NACCIO E POMM realizzati dalla più grande artista della plastilina abbinata alle immagini in movimento, Fusako Yusaki.

Il 19 marzo, in occasione della Festa del Papà il Clan dei marmocchi propone LE AVVENTURE DI BARBAPAPÁ, gli strani esseri di diversi colori che hanno la capacità di mutare forma a piacimento nati negli anni '70 da Annette Tison e Talus Taylor e protagonisti di numerose serie di libri e serie tv. Conclude la rassegna il 26 marzo l'antologia TUTTO GATTO dedicata ai nostri irresistibili amici felini.

Ogni appuntamento, della durata complessiva di 1 ora e mezza, prevede la proiezione del film, una merenda da gustare insieme e un laboratorio creativo.

Costo: 8 euro per il biglietto singolo tutto incluso Età consigliata: 2-10 anni

Informazioni al sito www.cinetecamilano.it/location/arlecchino/programma-film.