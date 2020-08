Il Castello delle Cerimonie in lutto: morta la moglie di don Antonio Polese per Coronavirus

Rita Greco, moglie di don Antonio Polese, famoso come il Boss delle cerimonie, è morta a causa delle complicazioni legate al Coronavirus. Il Castello delle Cerimonie era stato già chiuso per un focolaio.

Grave lutto per Il castello delle Cerimonie: è morta Rita Greco, moglie di don Antonio Polese, conosciuto come il Boss delle cerimonie. La donna era stata ricoverata come sospetto caso di Coronavirus il 12 agosto all'Ospedale Cotugno di Napoli, dove è deceduta oggi all'età di 85 anni.

Circa due settimane fa l'Hotel La Sonrisa - che ospita il programma conosciuto come Il castello delle Cerimonie - era stato chiuso dopo che un cantante della struttura era stato ricoverato in terapia intensiva e la situazione si era aggravata con ben 27 positivi riconducibili all'hotel, di cui ben 18 erano membri della famiglia Polese. Tra queste persone c'era anche Rita Greco che purtroppo non è riuscita a sconfiggere il virus. La vedova di Antonio Polese era stata ricoverata giorni fa, alcune patologie preesistenti hanno reso inutile lo sforzo dei medici e la signora è deceduta in ospedale.

Dopo la morte di Antonio Polese noto a tutti come il Boss delle cerimonie, la signora Rita non era più apparsa davanti alle telecamere lasciando la conduzione del nuovo format di Real Time alla figlia Imma e al genero Matteo. Era stata proprio Imma Polese con un messaggio su Instagram ad annunciare la chiusura momentanea de La Sonrisa. In precedenza il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca aveva emanato un'ordinanza nella quale chiudeva fino al al 25 agosto 2020 "le strutture ricettive "La Sonrisa" e "Hotel Villa Palmentiello" ed istituiva una mini zona rossa nel comune di Sant'Antonio Abate.