Il Castello delle Cerimonie chiuso per Covid-19: paura alla Sonrisa

Un cantante de Il Castello delle Cerimonie è in terapia intensiva e altre 27 sono positive al Covid-19 mentre Vincenzo De Luca annuncia la chiusura della Sonrisa, Imma Polese rassicura: 'Nessuno è in pericolo'.

Il Castello delle Cerimonie è stato chiuso per Covid-19: un cantante che lavora all'hotel Sonrisa, la struttura che ospita il programma di Real Time, è ricoverato in terapia intensiva per il Coronavirus. Sembra che 18 appartenenti alla famiglia Polese sono risultati positivi al tampone.

La scorsa settimana Real Time ha smentito le voci di chiusura de Il Castello delle Cerimonie ma Donna Imma Polese ed i fan del programma non hanno fatto in tempo ad esultare che la mannaia del Coronavirus si è abbattuta sul programma. Come riportato dal Fatto Vesuviano un cantante della struttura è in terapia intensiva e la situazione si è aggravata perché sono ben 27 i positivi riconducibili all'hotel Sonrisa, di cui 18 fanno parte della famiglia Polese. In seguito a questa situazione il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha emanato un'ordinanza nella quale si legge: "Con decorrenza immediata: è disposta, fino al 25 agosto 2020, la chiusura delle strutture ricettive "La Sonrisa" e "Hotel Villa Palmentiello", site nel territorio di Sant'Antonio Abate (NA), con obbligo di disinfezione e sanificazione di tutti i locali prima della riapertura". De Luca ha istituito anche una mini zona rossa nella cittadina.

Imma Polese, che ha preso in mano le redini del programma e della struttura dopo la scomparsa di Antonio Polese, ha comunicato la chiusura dell'hotel su Instagram e ha fatto sapere di essere risultata negativa al tampone: "Cari amici, vi ringrazio per le manifestazioni di affetto. Stiamo attraversando un periodo difficile, ci siamo presi un grande spavento. Abbiamo deciso di fare i tamponi a tutta la famiglia e tutto il personale, la struttura è stata sanificata ed è temporaneamente chiusa. Io per fortuna sto bene e sono risultata negativa. Al momento nessuno è in pericolo, vi terrò informati. Supereremo anche questo periodo, ci vorrà forza e pazienza ma ce la faremo. Presto tutto questo passerà, e allora, quando saremo certi che non ci saranno più rischi riapriremo le porte e ci rivedremo. Intanto vi abbraccio dal Castello".