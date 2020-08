Il Castello delle cerimonie, Real Time smentisce le voci di chiusura: a settembre la nuova stagione

I fan de Il Castello delle cerimonie possono tirare un sospiro di sollievo, il programma di Real Time non chiuderà, Fanpage ha intervistato i responsabili di Real Time che hanno smentito la chiusura del programma.

Imma Benedetti continuerà ad ospitare matrimoni e le telecamere resteranno accese nel lussuoso Grand Hotel La Sonrisa, Il Castello delle cerimonie riaprirà le porte a matrimoni ed altri eventi che saranno trasmessi su Real Time nella nuova stagione, a settembre. Il format del canale di Discovery Italia sembrava dover scomparire anche a causa del Covid-19 che ha costretto molte coppie ad annullare il matrimonio, ora il Grand Hotel La Sonrisa ha riaperto nel rispetto delle regole imposte dal Coronavirus e il programma va avanti con puntate registrate prima e dopo l'emergenza sanitaria.

Il Castello delle cerimonie va in onda dal 2014, nato come Il Boss delle Cerimonie il programma ha cambiato nome dopo la morte di Antonio Polese per uno scompenso cardiaco. Il format è stato venduto anche all'estero, in Inghilterra viene trasmesso con il nome My Crazy Italian Wedding. Fanpage ha appreso che Discovery Italia ha deciso di mandare in onda a settembre su Food Newtwork uno spin off della serie, In cucina con Imma e Matteo, in cui Imma Polese farà conoscere al pubblico i segreti della sua cucina.