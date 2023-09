Il castello delle cerimonie 2023, da stasera su Real Time e in streaming su discovery+ la nuova stagione

Stasera su Real Time alle 22:40, e in streaming su discovery+, prende il via Il castello delle cerimonie 2023, settima stagione in compagnia della famiglia Polese.

Il castello delle cerimonie 2023 si prepara a sbarcare in TV: stasera su Real Time alle 22:40, anche in streaming su discovery+, torna, con la settima stagione, uno dei programmi più popolari e longevi del canale 31. Anno dopo anno si fanno sempre più esagerate e straordinariamente autentiche le cerimonie ambientate nel castello più famoso della tv.

La serie racconta le iperboliche celebrazioni organizzate dalla famiglia Polese presso la loro tenuta Grand Hotel La Sonrisa a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Luogo ormai entrato nell'immaginario collettivo di tante famiglie partenopee che desiderano ambientare tra i lussuosi saloni di questo fiabesco e iper kitsch "Castello" contemporaneo, le loro ricorrenze più importanti. Dai matrimoni ai compleanni, non c'è evento che passi inosservato alla Sonrisa, grazie all'organizzazione impeccabile e festosa dei gestori Donna Imma e il marito Matteo Giordano, che insieme ai loro preparatissimi collaboratori mettono in scena per i loro clienti una favola incantata dove famiglia, tradizione e ritualità trovano la loro massima celebrazione. E dove buon cibo, fuochi d'artificio e musica napoletana doc, non devono mancare mai! Ad oggi sono quasi 100 le coppie che hanno fatto parte della colorata saga tv del Castello con la festa per il loro 'giorno più bello', oltre a decine di battesimi, diciottesimi e comunioni.

Anticipazioni della stagione 7

Quest'anno l'azienda di famiglia apre le danze con il matrimonio di Noemi e Dennis, già giovanissimi genitori, che hanno finalmente deciso di coronare il loro sogno d'amore con un matrimonio napoletano doc! Una cerimonia indimenticabile con ben cinque star della scena neomelodica tra cui Anthony, Enzo Barone e Kekko Dany.

Nel frattempo a casa Polese c'è una grande novità: il primogenito di Imma e Matteo e la sua fidanzata sono in dolce attesa del primo - o della prima - erede per cui, oltre a seguire le tante nuove e incredibili cerimonie dei loro clienti, c'è da organizzare un sontuoso matrimonio di famiglia, il primo della nuova generazione.