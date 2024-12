Il cast di Scream 7 si arricchisce di Asa Germann di Gen V

L'esordiente Asa Germann, che si è già fatto notare per il ruolo di Sam Riordan in Gen V, è entrato ufficialmente a far parte del cast di Scream 7.

Come riporta Deadline, i creatori del film non hanno ancora condiviso alcun aggiornamento riguardo al personaggio che Germann interpreterà in Scream 7. Il titolo, inoltre, non ha ancora una sinossi ufficiale. Tuttavia, oltre ad Asa Germann e Neve Campbell, nel sequel ci saranno anche Isabel May nel ruolo della figlia di Sidney Prescott e Celeste O'Connor in un ruolo non rivelato.

Asa Germann si è fatto conoscere a livello mondiale per aver interpretato un giovane supereroe combattuto in Gen V, che ha acquisito i suoi poteri dopo essere stato sottoposto a esperimenti in un laboratorio segreto guidato da Vought. Sam Riordan ha spesso problemi a mantenere uno stato di compostezza a causa delle torture subite in laboratorio. Per questo motivo, alla fine cede ai piani di Patriota.

Il prossimo problematico capitolo della saga

Scream 7 arriverà finalmente nelle sale il 27 febbraio 2026, dopo aver affrontato numerose battute d'arresto, tra cui ritardi di produzione, revisioni creative e cambiamenti nel cast. Nel 2023, Melissa Barrera, protagonista dei due film precedenti, è stata licenziata dal sequel per i commenti fatti sui social media sulla guerra tra Israele e Hamas.

Jenna Ortega, co-protagonista della Barrera, ha dovuto abbandonare il settimo film a causa di un conflitto di programmazione con le riprese della seconda stagione di Mercoledì di Netflix. Christopher Landon ha quindi abbandonato il progetto nel dicembre del 2023, definendolo "un lavoro da sogno che si è trasformato in un incubo". La produzione è stata bloccata anche a causa degli scioperi SAG-AFTRA e WGA dello scorso anno.

Oltre al cast stellare, che ora include Asa Germann, Scream 7 vedrà alla regia Kevin Williamson, autore della sceneggiatura del film originale del 1996. Guy Busick è subentrato nella sceneggiatura di questo capitolo del franchise slasher. Nel frattempo, James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein, che hanno contribuito anche al reboot di Scream del 2022 e a Scream 6, saranno ancora una volta i produttori della Project X Entertainment.