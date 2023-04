Il cantante mascherato: anticipazioni della puntata dell'1 aprile, stasera su Rai1

Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, torna stasera 1 aprile su Rai1 alle 21:25. Il programma vede gareggiare personaggi famosi, resi irriconoscibili dalle loro maschere. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo, le maschere rimaste in gara e la giuria.

Al fianco di Milly Carlucci, in questa nuova edizione, cinque giudici d'eccezione: ai veterani della trasmissione Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si aggiungono le new entry Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Insieme a loro, il pubblico, che oltre a votare le esibizioni sui canali social della trasmissione, cercherà di indovinare l'identità di ciascun concorrente basandosi non solo sulla voce, ma anche su possibili indizi forniti dalle clip di presentazione dei protagonisti. Scenderà in campo, poi, anche un pool investigativo popolare, con Sara Di Vaira, volto amatissimo dal pubblico, nelle vesti di "Capo investigatore", che si avvarrà della collaborazione di Rossella Erra.

Al momento, sono nove le spettacolari maschere rimaste in gara: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo nero e Ippopotamo. Dopo lo svelamento del Cigno, nella prima puntata, che nascondeva Sandra Milo e Antonio Mezzancella, sabato scorso sono state svelate le identità dei Colombi e della Rosa che nascondevano, rispettivamente, Simona Izzo e Ricky Tognazzie Valeria Fabrizi.

Questa terza puntata si arricchirà di tante incursioni: in studio arriveranno Nathalie Guetta e la Signora Coriandoli, tra le maggiori indiziate come identità sotto le maschere del Criceto e del Porcellino. E chissà che qualcun altro non decida di venire a fare visita per smentire o depistare le ipotesi fatte dalla giuria di investigatori.

In ogni puntata sono loro insieme al pubblico a casa tramite il voto social a valutare le esibizioni dei concorrenti in gara. Inoltre, ascoltando le loro performance canore, faranno supposizioni e ipotesi cercando di cogliere ogni indizio utile allo svelamento dell'identità nascosta sotto tutte quelle piume variopinte, paillettes scintillanti e costumi voluminosi. Fondamentale per le indagini, il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di "Capo investigatore", che contribuirà attivamente al lavoro di detective insieme alla sua aiutante Rossella Erra. Anche quest'anno, i cantanti mascherati hanno la possibilità di rispondere in diretta alle domande degli investigatori che, insieme al pubblico coinvolto nel gioco, possono studiare le pause, le frasi e le inflessioni della loro voce che, però, viene contraffatta.

Tornerà anche la maschera del Cuore, cioè "Il Cantante Mascherato per una notte", che dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli nella prima puntata, e Albano e Jasmine Carrisi nella seconda, questa settimana celerà una nuova coppia famosa tra: Gigi D'Alessio e il figlio LDA, Romina Power e Yari Carrisi, Gianni Morandi e il figlio Marco, Lillo e Greg oppure i Ricchi e Poveri.

Infine, verrà utilizzato nuovamente il meccanismo della Maschera d'oro che permetterà ad alcuni degli investigatori in giuria di provare a smascherare immediatamente la maschera che ritengono di aver indovinato. Se il nome individuato sarà quello corretto, la maschera sarà obbligata a svelare la sua identità. Nel corso della serata, quindi, potrebbero esserci più smascheramenti che si andrebbero ad aggiungere a quello, consueto, previsto al termine della puntata dopo lo spareggio finale.

Le bellissime coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Simone Di Pasquale che si avvarrà della collaborazione di Matteo Addino. nte Italia.

Al termine di ogni puntata, dopo le loro esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, svelando così a tutti la sua vera identità. Solo pochissimi addetti ai lavori conoscono le reali identità dei concorrenti avvolte nel mistero più assoluto persino nel backstage. Infatti, per poter girare all'interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i personaggi devono indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico. Inoltre, per i concorrenti è assolutamente vietato parlare con altre persone. È proprio il clima di totale segretezza e mistero che lo caratterizza a rendere questo show uno spettacolo unico.