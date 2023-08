Il boss del paranormal, le nuove puntate con Daniele Bossari da stasera su DMAX

Daniele Bossari torna nelle vesti dell'indagatore del paranormale più amato della tv con la nuova stagione de Il boss del paranormal, il programma dedicato all'affascinante mondo del soprannaturale, in prima tv assoluta da stasera su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre, Sky canale 170, Tivsat canale 28). In questo martedì 22 agosto saranno trasmessi i primi due episodi (la stagione 4 è composta in totale da 16).

Daniele Bossari ci accompagnerࠩà in un viaggio attraverso fenomeni apparentemente inspiegabili che accadono ogni giorno attorno a noi, per capire se dietro ciascuna di queste manifestazioni che sembrano soprannaturali si celi una spiegazione plausibile o se invece si tratti di un vero e proprio incontro con il paranormale. Analizzando filmati catturati da telecamere di sorveglianza, smartphone o strumentazioni all'avanguardia, il 'boss' racconterà gli eventi pi strani accaduti a livello internazionale, che icontributi inviati dai telespettatori italiani.

Anche in questa nuova stagione il 'Boss' sarࠣà aiutato dagli esperti del PIT (Paranormal Investigation Team), la 'squadra mobile' di youtuber e cercatori di fantasmi, che in ogni puntata racconteranno rivelazioni relative alle loro ultime indagini.

Tra Ufo, cacciatori di spiriti, presenze oscure, castelli infestati, apparizioni lungo autostrade deserte, inquietanti avvistamenti del mondo animale, anche questa nuova stagione de Il boss del paranormal promette brividi assicurati.