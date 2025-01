Il banchetto di notte: il trailer del remake con Lily Gladstone e Joan Chen in anteprima al Sundance

Lily Gladstone, Kelly Marie Tran, Bowen Yang e la divina Joan Chen nel supercast della commedia degli equivoci queer The Wedding Banquet, remake de _il banchetto di notte di Ang Lee in anteprima al Sundance 2025, di cui è stato appena diffuso un divertente trailer.

a dirigere la nuova versione del film, vincitore dell'Orso d'Oro nel 1993, è Andrew Ahn che fa leva sul talento del suo cast per rileggere la commedia in una nuova versione scritta a quattro mani con il co-sceneggiatore originale James Schamus.

La sinossi

Angela (Kelly Marie Tran) e la sua partner Lee (Gladstone) sono state sfortunate con i loro trattamenti di fecondazione in vitro, ma non possono permettersi di pagare un altro ciclo. Nel frattempo il loro amico Min (Han Gi-chan), rampollo di un impero aziendale multinazionale segretamente gay, è ricco di famiglia, ma ha un visto studentesco in scadenza. Quando il suo fidanzato Chris (Bowen Yang), che ha la fobia del matrimonio, rifiuta la sua proposta, Min fa l'offerta ad Angela: un matrimonio per ottenere carta verde in cambio del finanziamento della fecondazione in vitro di Lee. Ma i loro piani per una cerimonia fugace e discreta vengono sconvolti quando la scettica nonna di Min arriva dalla Corea senza preavviso, insistendo per un matrimonio stravagante e sfarzoso.

"Mi scalda il cuore vedere come il mio film di tanti anni fa abbia ispirato una nuova generazione a reimmaginare una versione nuova e diversa", ha commentato Ang Lee. "Non vedo l'ora di vedere cosa creeranno Andrew Ahn e il suo meraviglioso cast".