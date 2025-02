Igor Protti: l'ex bomber del Livorno avrà un film a lui dedicato

Stanno per prendere il via le riprese del docufilm dedicato alla leggenda del calcio livornese , che sarà distribuito tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

L'eroe di Livorno sta per avere un film tutto dedicato sulla sua vita e le sue imprese. A breve prenderanno il via le riprese di Igor. L'eroe romantico del calcio, docufilm su Igor Protti, calciatore riminese divenuto bandiera del Livorno calcio per le sue imprese storiche.

Il docufilm prodotto da Bredenkeik e scritto a quattro mani da Alberto Battocchi e Luca Dal Canto racconterà sul grande schermo la carriera e le imprese di Protti, l'unico atleta nella storia del calcio italiano ad aver vinto la classifica cannonieri in serie A, serie B e due volte in serie C, ovvero 4 volte nelle tre categorie professionistiche. Luca Dal Canto dirigerà il docufilm della durata di circa 90 minuti che verrà girato tra Rimini e Livorno, e verrà distribuito tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

Il campione gentile

Igor. L'eroe romantico del calcio si concentrerà sulla carriera del campione romagnolo, dai primi passi mossi nel Rimini per poi militare nel Messina, Bari, Napoli fino all'approdo a Livorno, dove resterà fino a fine carriera (2005) e poi in veste di dirigente.

"Appena gli autori mi hanno proposto il progetto ho subito accettato di farne parte perché conoscevo già il valido lavoro di Alberto e Luca in questo campo, e in particolare ero rimasto colpito dal corto L'ultima figurina e dalla _semplicità e sensibilità di quel progetto che in pochi minuti riesce a suscitare emozioni e lanciare messaggi indelebili" ha spiegato Igor Protti a _Il resto del Carlino. -"Partecipare attivamente a questo documentario mi rende felice perché il progetto è molto affascinante e soprattutto, al di là della mia figura, amplia il suo orizzonte a parallelismi tra sport e società, calcio cultura, portando con sé importanti messaggi".

"Igor Protti non ha certo bisogno di presentazioni. La sua figura e i suoi goal sono scolpite indelebilmente nelle menti degli amanti del calcio anni '90, simboli di un'era calcistica che ha cresciuto più di una generazione, tra cui la mia" ha dichiarato il regista Luca Dal Canto.