Idris Elba protagonista del nuovo thriller diretto da Simon Kinberg

Idris Elba sarà il protagonista di un nuovo thriller diretto da Simon Kinberg che verrà prodotto per Apple da un team che comprende l'attore, il regista e Audrey Chon.

Per ora il progetto non ha ancora un titolo ufficiale e online sono trapelati pochi dettagli riguardanti la trama.

La sceneggiatura di Travon Free viene descritta come un thriller romantico che coinvolge delle spie un po' in stile Mr. and Mrs. Smith, uno dei titoli di maggior successo realizzati da Simon Kinberg.

Idris Elba prossimamente sarà protagonista nelle sale cinematografiche anche con The Suicide Squad, l'atteso progetto diretto da James Gunn che dovrebbe essere presentato ufficialmente il 22 agosto durante l'evento DC FanDome. I fan sperano di poter vedere il primo trailer del film e scoprire qualche anticipazione riguardante i personaggi e la trama della nuova avventura ispirata ai fumetti.

Tra i prossimi progetti dell'attore c'è inoltre Concrete Cowboy del regista Ricky Staub.