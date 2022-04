Idris Elba svela: "Ho venduto droga a una delle più grandi star di Netflix"

Idris Elba ha rivelato di aver svolto varie professioni, più o meno oneste, prima di diventare famoso: il celeberrimo attore britannico ha anche spacciato droga per alcuni anni e tra i suoi clienti, a quanto pare, c'era anche una superstar del mondo della comicità che oggi è divenuta una delle più grandi stelle di Netflix.

Elba ha fatto molta strada nella sua carriera, diventando uno degli attori più ricercati in circolazione ma le cose non sono sempre state così per lui, specialmente agli inizi quando riuscire ad ottenere un ruolo era una vera e propria faticaccia. Durante quel periodo Idris aveva trovato un modo per guadagnare qualche soldo in più: vendeva erba e Dave Chappelle era uno dei suoi principali clienti.

Durante l'ultima puntata del Jess Cagle Show su Sirius XM, l'attore ha raccontato vari aneddoti relativi ai primi anni 2000, quando la sua carriera era ancora agli inizi e stava cercando di diventare un attore più affermato. Secondo quanto riportato, è stato durante questo periodo che Elba ha lavorato come portiere al Comedy Club di Caroline, dove ha incontrato per la prima volta Chappelle.

Sempre durante l'intervista, Idris Elba ha citato il nome del celebre comico, rivelando di averlo conosciuto all'interno del Club: "Ho venduto droga a una delle più grandi star di Netflix... lo conobbi al Comedy Club e ancora oggi Dave Chappelle si ricorda di me perché comprava l'erba da me..."