Idris Elba tra i protagonisti del film Mouse Guard?

Idris Elba potrebbe essere uno dei protagonisti di Mouse Guard, il film prodotto da 20th Century Fox tratto dalla famosa serie a fumetti di David Petersen.

Il progetto, che verrà girato usato la tecnica della motion capture, ha già nel suo cast gli attori Andy Serkis e Thomas Brodie-Sangster nel ruolo di alcuni roditori che, in epoca medievale, hanno giurato di difendere la propria specie da ogni pericolo.

Mouse Guard sarà diretto da Wes Ball (la trilogia di Maze Runner) e tra i produttori ci sarà anche Matt Reeves.

Idris Elba sarà prossimamente protagonista del film Hobbs & Shaw, lo spinoff di Fast & Furious, dell'adattamento cinematografico del musical Cats e ha recentemente accettato il ruolo di Deadshot in The Suicide Squad, sostituendo l'attore Will Smith. L'attore, inoltre, è attualmente protagonista della serie Turn Up Charlie, arrivata da pochi giorni sulla piattaforma di Netflix.