IDM Film Fund & Commission: aperte le candidature per Racconti #9

Proporre storie efficaci, sceneggiarle attraverso nuovi approcci di narrazione, ideare lo stile visivo del proprio lungometraggio, lavorare al processo produttivo, ipotizzare un piano di finanziamento e di distribuzione, presentare il proprio progetto a partner internazionali e possibili investitori in una sessione finale di pitching, in poche parole tutto ciò che caratterizza la fase che precede le riprese di un film. RACCONTI, bando per registi e sceneggiatori emergenti giunto alla nona edizione, passa dalla serialità televisiva allo sviluppo di lungometraggi - focus che aveva caratterizzato il primo Script Lab di IDM - offrendo tutto questo e molto altro ancora.

Un'ottima opportunità per sceneggiatori e registi professionisti ed emergenti di ogni nazionalità che, accompagnati da un produttore, possono sviluppare i propri progetti di film lavorando attraverso sessioni di gruppo, incontri one-to-one con esperti internazionali e masterclass di alta formazione.

IDM offre la possibilità di mettere in pratica le idee più valide e costruire il proprio film in un ambiente internazionale, guidati da mentori del settore. L'obiettivo principale è di guidare i partecipanti nell'intero processo creativo di un progetto in fase di sviluppo: scrittura, produzione, strategie di marketing e coinvolgimento del pubblico. Durante l'evento finale, possono infine dialogare con potenziali co-produttori, piattaforme VOD o emittenti che vogliano entrare a far parte della compagine produttiva con la società di produzione che detiene i diritti del progetto.

Le candidature

Il bando per candidarsi a RACCONTI | IDM Script Lab è online fino al 17 giugno 2020. Autori/registi con esperienza nel campo della sceneggiatura possono avanzare la candidatura in team con un produttore (massimo 2 persone per team). Il progetto con cui il team si candida deve potenzialmente essere girato anche in Alto Adige ed avere già legami con un produttore indipendente o una società di produzione. In totale vengono selezionati tre progetti presentati da altrettanti team, che hanno l'opportunità di elaborare le proprie idee con l'assistenza di un ampio gruppo di esperti, durante tre workshop.

I workshop residenziali

RACCONTI #9 si articola in tre workshop residenziali in Alto Adige di quattro giorni ciascuno. Tra un workshop e l'altro sono previste delle ulteriori fasi online di scrittura. Ciascun seminario è dedicato ad un segmento diverso del processo di sviluppo.

Sessione 1: novembre 2020 | Il primo workshop è dedicato allo sviluppo del progetto: l'intero team viene guidato da uno script consultant per creare una storia solida ed efficace.

Sessione 2: gennaio 2021 | Nel secondo workshop i partecipanti esplorano le diverse opportunità e strategie di finanziamento. Gli esperti danno aggiornamenti sull'ambito legale, le pratiche internazionali di co-produzione e schemi di finanziamento pubblico e privato. Queste consulenze sono rivolte al produttore, mentre lo scrittore e regista continua, in questa fase, il lavoro sullo sviluppo della sceneggiatura con il relativo tutor.

Sessione 3: marzo 2021 | Il terzo e ultimo workshop è dedicato al costruire una strategia di marketing e distribuzione. I partecipanti ricevono una panoramica completa sulle attuali tendenze di mercato per quanto riguarda la targhettizzazione e il posizionamento del proprio prodotto sul panorama internazionale. Viene inoltre preparata la presentazione del proprio progetto per la sessione finale di pitching prevista durante INCONTRI #10, l'annuale Film Conference di IDM, dove i professionisti del settore che partecipano possono avere un first look sui tre progetti sviluppati.

Lo Script Lab si svolge in lingua inglese. Il programma prevede una quota di partecipazione di € 800,00 (+ IVA) per l'intero team. La quota comprende il vitto e l'alloggio durante i tre workshop per i partecipanti, che devono farsi carico delle spese di viaggio e delle spese personali.

Per maggiori informazioni: https://www.film.idm-suedtirol.com/it/location-development/racconti/script-lab.