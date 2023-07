Cinque motivi per cui IBERMEDIA NEXT significa un salto di qualità per l'industria dell'animazione

Manca un mese al termine ultimo per poter partecipare al bando IBERMEDIA NEXT, finalizzato all'implementazione di nuove tecnologie nei processi di creazione di opere di animazione digitale.

La linea di sovvenzioni IBERMEDIA NEXT, un'iniziativa del Programma IBERMEDIA finanziata con fondi NextGenerationEU, mira a promuovere il potenziale e la creatività della regione iberoamericana. Queste sovvenzioni rappresentano un'opportunità storica che permetterà all'industria dell'animazione di fare un ulteriore passo avanti dal punto di vista tecnologico e artistico. Per favorire il settore dell'animazione iberoamericana, che il Programma IBERMEDIA considera strategico, l'iniziativa fornirà sostegno sotto forma di finanziamenti a progetti selezionati, ma anche attraverso un programma completo di consulenza, comunicazione e promozione.

Queste sovvenzioni altamente innovative sosterranno progetti a scopo dimostrativo con l'obiettivo di incoraggiare un'ulteriore produzione. Inoltre, la parte finanziaria delle sovvenzioni non dovrà essere rimborsata. Come novità, lo sviluppo dei progetti selezionati sarà accompagnato da sovvenzioni per il tutoraggio, la diffusione e la promozione di ciascuno di essi.

I. Sovvenzioni pionieristiche per promuovere processi innovativi nei progetti di animazione

Come iniziativa, IBERMEDIA NEXT rappresenta un'opportunità unica per i professionisti del settore per fare un passo avanti nell'applicazione e nella sperimentazione di tecnologie innovative per i contenuti digitali. Saranno ammessi prototipi, teaser, progetti pilota, cortometraggi e videoclip della durata minima di cinque minuti che utilizzino per il loro sviluppo nuovi strumenti tecnologici applicati all'animazione e/o strumenti open source.

Il risultato finale dovrà essere un contenuto audiovisivo tradizionale, di realtà virtuale (VR), realtà estesa (XR) o realtà aumentata (AR). Saranno ammessi anche progetti di animazione digitale o di live-action purché includano almeno il 75% di animazione. Inoltre, possono essere presentati progetti già in produzione, a condizione che soddisfino tutti i requisiti stabiliti dal bando.

II. Una significativa spinta finanziaria, non rimborsabile, per ogni progetto

L'importo finanziario massimo per ogni progetto è di 150.000 euro. La sovvenzione concessa sarà assegnata in base alle caratteristiche di ciascun progetto e alle sue esigenze specifiche.

Come indicato in precedenza, la sovvenzione non è rimborsabile, pertanto, le imprese selezionate non saranno tenute a restituirla.

III. Il miglior alleato per ogni progetto finalista: l'affiancamento personalizzato

Le attività di networking specializzato del settore sono uno dei tratti distintivi dell'iniziativa. Da qui il programma di formazione, consulenza, promozione e divulgazione, del valore massimo di 95.000 euro, che integra il contributo finanziario che i progetti selezionati riceveranno. Dopo aver partecipato ad appuntamenti come il Festival Internazionale del film d'animazione di Annecy o i Quirino Awards per l'animazione iberoamericana, IBERMEDIA NEXT sarà presente anche ai prossimi eventi di La Liga de la Animación Iberoamericana, Pixelatl e Animation! Ventana Sur.

In questo affiancamento personalizzato, un ruolo speciale sarà svolto dal Comitato di valutazione e consulenza annunciato ad Annecy. Questi specialisti sono: Luís Belerique (Portogallo), Lead Artist di Tequila Works; Rosario Carlino (Argentina), CEO di OSA Estudio, docente di animazione presso l'ENERC e l'Università Blas Pascal; Alejandra Luzardo (Venezuela), Manage Innovation - Creative Economy & Public Policy BID; Raúl García (Spagna), la cui carriera è iniziata in veste di animatore per note serie e film americani (ha lavorato per Walt Disney per 9 anni collaborando alla realizzazione di titoli come 'Aladdin'), nonché regista e produttore e membro della Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dell'Accademia spagnola delle arti e delle scienze cinematografiche, della Writers Guild of America e di Asifa Hollywood; infine, Aïda del Solar (Perù), professoressa presso Gobelins L'École de L'image (Parigi), nonché direttrice creativa e artistica presso CNAM-ENJMIN (Angoulême).

IV. Diversità dei progetti per contribuire a raccontare l'Iberoamerica da altre prospettive

La sfida è quella di non perdere di vista le esigenze di un settore strategico per il futuro dell'industria audiovisiva iberoamericana. Proprio per questo, per IBERMEDIA NEXT è stata fondamentale l'alleanza con i principali promotori del settore nella regione: i Quirino Awards per l'Animazione Iberoamericana e La Liga de la Animación, composta dai già citati Quirino (Spagna), Animation! Ventana Sur (Argentina) e il Festival Pixelatl (Messico).

In tal senso, una delle funzioni principali del Comitato sarà quella di garantire che queste sovvenzioni siano assegnate su base competitiva, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, uguaglianza, non discriminazione e pubblicità. A tal fine, il Comitato esaminerà ogni progetto presentato dapprima singolarmente e quindi nell'ambito di riunioni congiunte fino alla valutazione finale. Successivamente, tra le altre riflessioni al riguardo, il Comitato elaborerà proposte per potenziali partner, finanziatori e investitori.

Inoltre, tra il 2023 e il 2024, ciascun progetto selezionato potrà usufruire di consulenze online di follow-up con un tutor assegnato. Per questo primo bando di sovvenzioni, si stima che verranno finanziati tra i 10 e i 15 progetti diversi.

V. Incoraggiare il co-sviluppo iberoamericano

IBERMEDIA NEXT non sarebbe comprensibile senza l'intenzione di facilitare gli incontri tra professionisti di entrambe le sponde dell'Atlantico. Lo strumento di matchmaking professionale IBERMEDIA NEXT PLAZA permetterà alle aziende e alle società di produzione di Spagna, Italia e Portogallo di trovare altre aziende e creatori di tutti gli Stati membri del Programma IBERMEDIA e di entrare in contatto tra loro con l'obiettivo di lavorare insieme. Allo stesso modo, i professionisti latinoamericani potranno cercare aziende spagnole, italiane o portoghesi con cui presentare la propria candidatura alle sovvenzioni.

La registrazione a IBERMEDIA NEXT PLAZA e l'attivazione di una scheda personalizzata, completamente gratuite, sono obbligatorie per tutti i partner del progetto che intendono partecipare al bando delle sovvenzioni, comprese aziende e società di produzione europee, creatori della regione iberoamericana e titolari di proprietà intellettuale (PI). Poiché la registrazione sulla piattaforma può richiedere alcuni giorni prima di diventare effettiva e che la scheda deve superare un processo di verifica interna, prima si completerà il processo, prima si potrà iniziare la ricerca di partner e professionisti nel settore dell'animazione.

Possibile accedere al regolamento, alle informazioni e ai moduli di iscrizione tramite il sito ibermedianext.com.