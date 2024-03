I Vinili di...Simona Quadarella: su Rai 1 i dischi del cuore della campionessa mondiale di nuoto

Stasera su Rai 1, in seconda serata, subito dopo Rischiatutto 70, va in onda un nuovo appuntamento de I Vinili di..., il programma musicale condotto da Riccardo Rossi. L'ospite del 2 marzo è Simona Quadarella che nei recenti campionati mondiali a Doha ha vinto la medaglia d'oro negli 800 e 1500 stile libero.

I dischi del cuore di Simona Quadarella

Dopo Amadeus e Damiano Gavino, sarà Simona Quadarella a raccontarci quali sono i vinili che hanno accompagnato la sua vita privata e artistica. L'atleta, dopo il trionfo a Doha è pronta per le nuove sfide che culmineranno con le Olimpiadi a Parigi che si terranno dal 26 luglio all'11 agosto.

"Mi ricordo i viaggi in macchina con i miei genitori... mio padre era un fan accanito dei Dire Straits, Money for nothing era uno dei miei brani preferiti!", dice Simona Quadarella ricordando il brano del 1985 contenuto nell'album Brothers in Arms.

"Al posto delle gambe ha due eliche", dice scherzando Riccardo Rossi, conduttore del programma dedicato alla musica e alla seconda giovinezza dei dischi a 33 giri e ai ricordi dei vip.

Parlando di Simona Quadarella, ospite della terza puntata, Riccardo ha detto: "Ho invitato Simona Quadarella perché nuotiamo nella stessa piscina e vedere la caparbietà con la quale si allena tutti i giorni, mi fa emozionare sempre. Perché noi siamo lì sul divano, ma per vincere le medaglie, lei combatte, lì in quella vasca, per strappare un centesimo alla vita."

Protagonisti delle prossime puntate saranno la giornalista Giorgia Cardinaletti, il cantante Fasma, l'attrice Gaja Masciale, il comico Maccio Capatonda, il modello e attore Alessandro Egger.

Dove vedere I Vinili...di

I Vinili di... è un programma Rai Contenuti Digitali e Transmediali prodotto da Pesci Combattenti e va in onda stasera su Rai 1 in seconda serata e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.