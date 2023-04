I Soliti Idioti - Il Ritorno: il tour del famoso duo comico tra primavera ed estate!

Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli sono tornati a fare coppia dopo dieci anni di lontananza: ecco le date del tour de I Soliti Idioti in primavera ed estate.

Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli insieme formano il duo comico I Soliti Idioti. Nata su MTV, protagonista sul piccolo e grande schermo, la coppia comica si è ricomposta dopo dieci anni di 'separazione'. La notizia ha entusiasmato i fan, come dimostra il sold-out del loro tour primaverile iniziato il 7 aprile a Torino. Biggio e Mandelli hanno da poco annunciato il Fiodena Summer Tour 2023, la tourneè estiva prodotta da Vertigo e in partenza da Verona il 29 giugno al Teatro Romano.

Dopo le date di Torino e Firenze, I Soliti Idioti sono di scena oggi, 14 aprile, a Padova al Gran Teatro Geox. Il tour prosegue all'Auditorium della Conciliazione (Roma, 15 aprile 2023), al TAM Teatro Arcimboldi Milano (Milano, 21 aprile 2023) e al Teatro Celebrazioni (Bologna, 22 aprile 2023). Le date di Roma, Milano, Bologna e Torino sono già sold out.

Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli protagonisti de I soliti idioti

I Soliti Idioti - Il Ritorno

Scritto da Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro, I Soliti Idioti - Il Ritorno riporterà in scena, a distanza di oltre 10 anni, i personaggi cult amati dalla loro grande fanbase. Tanti gli sketch che verranno messi in scena da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, ma con una grande novità: le maschere che abbiamo conosciuto e amato in questi anni si troveranno ad avere a che fare con la realtà di oggi e dovranno quindi affrontare nuovi scenari, dando così origine a nuove sfaccettature.

Fabrizio Biggio, Madalina Ghenea e Francesco Mandelli sono I soliti idioti

Ritroveremo gli stessi personaggi, tra cui Father & Son - l'anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca - I litigiosi, I Tamarri, Jackson and Johnson, Gisella e Sebastiano, gli immoralisti, Mamma esco, gli omosessuali, Il Mafioso, i preti, ma alle prese con le novità di oggi. Ad esempio, i Tamarri si ritroveranno sempre nel solito bar, commentando gli avvenimenti dell'attualità sulla Gazzetta, mentre Ruggero De Ceglie si dovrà adattare ai grandi cambiamenti della realtà dei nostri giorni dopo 10 anni di coma.

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio protagonisti de I soliti idioti

Con un allestimento essenziale - composto da elementi scenografici che richiamano l'oggettistica originale della serie e con fondali diversi a seconda delle varie situazioni - I Soliti Idioti torneranno a calcare il palcoscenico, portando il loro linguaggio comico e rappresentando in maniera grottesca la vita quotidiana dell'italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo.

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio forzano un cancello in una scena de I soliti idioti

I Soliti Idioti - Il Ritorno: le dichiarazioni di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio hanno commentato così il loro ritorno sul palcoscenico: "Ebbene sí, siamo tornati! Dopo 10 anni dall'ultimo film, dopo aver entrambi ritrovato un amico, abbiamo deciso di riunire la band. E qual è il modo migliore per una band di ricominciare? Con un tour, ovviamente! E lo faremo a teatro. Perché vogliamo andare direttamente dalla gente, da quelle persone che da anni quando ci fermano per strada ci fanno sempre la stessa domanda: quando tornate? La risposta adesso ce l'abbiamo. Il 7 aprile. A teatro".

