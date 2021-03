I riparatutto con Tim Allen, clip esclusiva del programma in cui si sfidano gli appassionati del fai da te

Da martedì 30 marzo alle 22.40 in prima visione assoluta in Italia su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 124) va in onda I riparatutto con Tim Allen: ecco in esclusiva una clip con protagonista il famoso comico americano.

I riparatutto con Tim Allen, il programma del quale vi presentiamo una video clip in esclusiva, è la nuova gara che vede una serie di appassionati del fai da te sfidarsi per migliorare di volta in volta l'oggetto che hanno davanti. La trasmissione va in onda da martedì 30 marzo alle 22.40 in prima visione assoluta in Italia su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 124).

Nella video clip che potete vedere sopra, Tim Allen ci presenta il programma ed alcuni dei suoi protagonisti. Il comico americano ci spiega che in ogni puntata inviterà tre abili costruttori a gareggiare dalle loro officine e a ciascuno di loro saranno inviati degli oggetti per realizzare "delle costruzioni strabilianti".

Sbarca su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 124) da martedì 30 marzo alle 22.40, in prima visione assoluta, I riparatutto con Tim Allen. Uno degli attori comici più popolari negli USA, Tim Allen (Santa Clause e Toy Story), è conosciuto in Italia soprattutto per serie tv quali L'uomo di casa e Quell'uragano di papà, dove interpretava un conduttore televisivo che, alquanto maldestramente, dava consigli sui lavori di casa, è il protagonista di questo nuovo competition show.

Proprio come in Quell'uragano di papà, Tim Allen sarà nuovamente affiancato dall'attore Richard Karn (Family Feud), che interpretava l'assistente tuttofare di Allen: saranno loro due a giudicare un gruppo di appassionati del "fai-da-te", che si sfideranno nella costruzione o nel montaggio di oggetti di uso comune: dalle porte di casa ai mobili della cucina, dalle librerie ai barbecue.

In Quell'uragano di papà Allen interpretava Tim Taylor: l'uomo attrezzo, un personaggio che è rimasto nella storia delle serie tv: padre affettuoso, marito imperfetto, amico divertente e buffo, simbolo di tutti gli americani che lavorano ancora con le mani, appassionati del fai-da-te e che credono in solidi valori made in USA. In otto anni di programmazione lo show ha vinto numerosi premi e ha riscosso un grande successo di pubblico in tutto il mondo. Ora Tim e Richard, dopo quasi 30 anni, sono di nuovo insieme, ancora in piena forma e promettono di fare faville come un tempo.