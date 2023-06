I Migliori dei Migliori Anni 2023: stasera su Rai 1 il 'meglio di' del programma di Carlo Conti

Stasera 3 giugno, in prima serata, su Rai 1 va in onda l'ultima puntata de I Migliori Anni con uno speciale dedicato ai momenti che hanno entusiasmato il pubblico in questa nuova edizione dello show. Il programma tornato dopo sei anni di assenza, è condotto, come sempre, da Carlo Conti

Ancora un sabato in compagnia di Carlo Conti con I migliori dei migliori anni, in onda stasera. Una serata speciale dedicata ai momenti più entusiasmanti e divertenti dell'edizione 2023 della trasmissione. Un viaggio nella memoria per ricordare fatti, mode e oggetti degli ultimi 50 anni e per rivivere insieme le emozioni regalate dai grandi ospiti, italiani e internazionali, intervenuti nel corso delle puntate.

Per le interviste della 'my list', nel corso della stagione abbiamo visto personaggi parlare dei momenti della loro vita attraverso le loro canzoni preferite.

Nel corso della nuova edizione del programma Carlo Conti ha intervistato numerosi ospiti internazionali come The Trammps gruppo americano grande protagonista negli anni '70 con la loro immortale 'Disco Inferno'. Ma anche Matt Bianco, con hit anni '80 come, soprattutto 'Whose side are you on?' e 'More than I can bear'.

Sul palco del programma si sono esibiti artisti come Massimo Di Cataldo, Rosanna Fratello, Sandro Giacobbe gli Homo Sapiens mentre Gianmarco Carroccia ha interpretato grandi successi del repertorio di Lucio Battisti.

Molti di loro li rivedremo stasera nel 'meglio di' dei Migliori dei Migliori Anni 2023, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy,