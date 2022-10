I miei occhi: il cortometraggio di Tommaso Acquarone si è qualificato ai Premi Oscar 2023

Qualificazione agli Oscar per I miei occhi, il cortometraggio di Tommaso Acquarone prodotto da Daniele Segre e Daniele De Cicco per Redibis Film.

Il cortometraggio I miei occhi di Tommaso Acquarone, prodotto dalla torinese Redibis Film di Daniele Segre e Daniele De Cicco, si è qualificato per essere considerato ai Premi Oscar 2023: il 3 novembre sarà proiettato a Los Angeles per alcuni membri dell'Academy e per la stampa americana, con il contributo di Genova Liguria Film Commission e in Liguria - Agenzia Regionale per la Promozione turistica.

Il cortometraggio, interpretato da Ksenia Rappoport e João Farinha (artista di strada per la prima volta sullo schermo), prodotto e distribuito dalle torinesi Redibis Film (www.redibisfilm.it) e Lights On (www.lightsonfilm.com), sarà l'unico cortometraggio italiano in corsa per entrare nella Shortlist degli Oscar.

Vincendo il premio per il miglior film a In the Palace International Short Film Festival di Sofia, "I miei occhi" si è qualificato per essere considerato agli Academy Awards 2023. La prima Shortlist dei candidati agli Oscar sarà annunciata il 21 dicembre 2022.

Il film racconta la storia di una donna di 45 anni che, mentre guida sotto la pioggia, trova in un giovane giocoliere un volto familiare e gli offre un passaggio a casa: un viaggio che potrebbe cambiare le loro vite per sempre. Lo sceneggiatore e regista ligure Tommaso Acquarone ha diretto il fashion film "Sulla riva" per il brand Emilio Pucci (LVMH), presentato alla Milano Fashion Week. Negli anni ha lavorato come assistente alla regia per Gabriele Muccino e attualmente sta sviluppando il suo primo lungometraggio.

"I miei occhi" ha vinto numerosi premi ed è stato selezionato in più di venti festival cinematografici di alto profilo, tra cui la Festa del Cinema di Roma - Alice nella Città, il Festival Européen du Film Court de Brest e il Cinema Jove - Festival Internacional de València. Montato da Massimo Da Re, il film gode della splendida fotografia realizzata da Andrea Benjamin Manenti.