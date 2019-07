I Flintstones in arrivo una nuova serie prodotta da Elizabeth Banks!

I Flintstones tornano in una nuova serie tv realizzata dalla Warner Bros. Animation e dalla Brownstone Productions di Elizabeth Banks.

Variety annuncia che gli Antenati, quindi, stanno per tornare con le loro avventure ambientate in un'età della pietra post-moderna, con l'irascibile Fred, la moglie Wilma, la figlia Ciottolina, e i loro amici, Barney, sua moglie Betty e il figlio Bam Bam.

Il progetto, che è ancora in fase di sviluppo iniziale, è descritto come una commedia animata per adulti che andrà in onda in prima serata, basata su un'idea originale con i personaggi storici che ci hanno accompagnato per anni.

La serie storica dei Flintstones è andata in onda per sei stagioni, con oltre 150 episodi su ABC tra il 1960 e il 1966, trasmessa poi continuamente nei decenni successivi catturando l'attenzione di numerose generazioni e risultando una delle più amate di Hanna & Barbera.

Negli anni, ci sono stati diversi tentativi di realizzare delle serie tv ispirate allo show, comprese serie di breve durata come "The New Fred and Barney Show" e "The Pebbles and Bamm-Bamm Show". Ci sono stati anche diversi speciali TV dedicati ai Flintstones così come due film live-action. Seth MacFarlane ha anche sviluppato un riavvio della serie per Fox nel 2011, ma il progetto alla fine non è andato avanti.

Love & Mercy: un primo piano di Elizabeth Banks a Berlino

Elizabeth Banks con la sua casa di produzione, ultimamente è molto attiva con numerosi progetti su diversi canali, anche sulle piattaforme di streaming, tra cui un adattamento in serie del podcast "Over My Dead Body" per il servizio di streaming WarnerMedia, recentemente battezzato HBO Max.