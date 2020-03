I Fatti Vostri: le storie di oggi 20 marzo

La piazza più popolare della tv italiana, I Fatti vostri torna su Rai2 con nuove storie a partire dalle ore 11:00, al passo coi tempi e con l'attualità. Lo studio si collegherà live con Don Andrea e Don Giuseppe, rispettivamente parroco di Bibione (Ve) e di Robbiano di Giussano (MB), divenuti "celebri" per i modi originali con cui cercano di portare avanti il loro impegno sacerdotale nonostante il coronavirus.

Don Andrea porta in giro per le strade della località balneare la statua della Madonna su un'apecar mentre Don Giuseppe celebra messa con, sulle panche, i selfie che ha chiesto ai suoi fedeli di inviargli. A seguire, in diretta dall'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo - cuore della pandemia ed epicentro dell'emergenza coronavirus - Giancarlo Magalli farà il punto della situazione con l'infermiera Cinzia Capelli, "bed manager" al pronto soccorso dell'ospedale.

Si collegherà da Scampia invece il maresciallo dei Carabinieri Francesco Sinopoli, che racconterà in che modo stanno cercando di aiutare gli anziani tra consegne di farmaci e spesa.