I Fatti Vostri: lo show di Rai2 da oggi in onda anche negli Stati Uniti

A partire da oggi I Fatti Vostri andranno in onda anche negli Stati Uniti grazie a Rai Italia. Il programma di Michele Guardì, dalla prossima settimana, potrà essere visto anche dagli italiani che al momento si trovano in America: un modo per dare loro la possibilità di seguire quanto sta accadendo ora in Italia, essere più vicini ai loro connazionali e tenere ancora più uniti gli italiani in un momento di difficoltà.

Su Rai2, lunedì alle 11.00, tante le storie che si alterneranno nella piazza più celebre della tv italiana. Il professor Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell'Oms, consigliere del ministro della Salute, tornerà per aggiornare il pubblico sule misure intraprese nella lotta contro la pandemia da Covid19. Giancarlo Magalli ci racconterà la storia del piccolo Gabry, 2 anni, che ha subito nei mesi scorsi un trapianto di midollo. Gabry vive con i genitori e la sorellina gemella in Lombardia. Dopo aver trascorso i 100 giorni in casa, come previsto dal protocollo in casi del genere, ora deve convivere con l'emergenza coronavirus. I genitori racconteranno come si sono organizzati in casa per rendere le giornate più allegre al piccolo Gabry.

A seguire, Antonio Giuseppe Cadili, il bambino puparo che ha incantato il leader cinese Xi Jinping. Antonio darà dei suggerimenti ai suoi coetanei su come trascorrere il tempo a casa in questi giorni segnati dall'emergenza sanitaria. Infine conosceremo la storia di Giacomo Corbisiero, giovane emigrato dal Sud a Codogno che continua a essere isolato da tutti i suoi affetti dopo aver contratto il virus.